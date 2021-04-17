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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210417/kanada-1728689613.html
Канада приостановила военную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса
Канада приостановила военную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса
Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих, сообщает местный телеканал CBC News со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:06
2021-04-17T10:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
канада
украина
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих, сообщает местный телеканал CBC News со ссылкой на командование."Обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса", - приводит канал слова представительницы Объединенного оперативного командования Канады Алексии Кройзер.Она добавила, что заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин. Газета Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине, что помогло остановить распространение вируса.Военные не сообщают о числе заразившихся. Командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, пишет газета, заявила, что коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест. В частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.Сама подполковник Лейк заразилась коронавирусом после прибытия в страну в марте. Предыдущий командующий Сара Хир также заболела COVID-19, в результате они пропустили церемонию смены командного состава и первую в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине.В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.
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коронавирус covid-19, канада, украина, в мире

Канада приостановила военную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса

10:06 17.04.2021
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие Канады на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих, сообщает местный телеканал CBC News со ссылкой на командование.
"Обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса", - приводит канал слова представительницы Объединенного оперативного командования Канады Алексии Кройзер.
Она добавила, что заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин. Газета Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине, что помогло остановить распространение вируса.
Военные не сообщают о числе заразившихся. Командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, пишет газета, заявила, что коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест. В частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.
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Сама подполковник Лейк заразилась коронавирусом после прибытия в страну в марте. Предыдущий командующий Сара Хир также заболела COVID-19, в результате они пропустили церемонию смены командного состава и первую в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине.
В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КанадаУкраинаВ мире
 
 
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