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Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС
Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по нескольким объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T08:30
2021-04-17T08:30
2021-04-17T08:30
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в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по нескольким объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа."В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа по Израилю, истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удар по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, в том числе по учебному объекту ХАМАС, строящемуся посту для установки зенитных ракет, предприятию по производству бетона для строительства подземных туннелей и склада боеприпасов, а также по подземной инфраструктуре группировки", - говорится в сообщении пресс-службы военных.Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу вечером в двух населенных пунктах на юге страны.
https://ria.ru/20210412/iran-1727843985.html
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хамас, израиль, в мире