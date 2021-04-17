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Участники СВПД продолжат переговоры
Участники СВПД продолжат переговоры
Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили решимость продолжить переговоры для... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:36
2021-04-17T16:22
михаил ульянов
сша
в мире
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили решимость продолжить переговоры для успешного завершения процесса как можно скорее, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Вторая за неделю встреча политдиректоров "пятерки" и Ирана состоялась в субботу. Участники ядерной сделки подвели промежуточные итоги консультаций."Заседание Совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый к настоящему моменту, и выразили решимость продолжать переговоры с целью успешного завершения процесса как можно скорее", - написал Ульянов в Twitter.Комиссия поручила рабочим экспертным группам по санкциям США и ядерным вопросам продолжать свою деятельность во второй половине дня субботы, воскресенье и на следующей неделе, "чтобы не терять время и достичь больше прогресса на переговорах по восстановлению СВПД", добавил дипломат.Комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе может вновь собраться на уровне политдиректоров до конца следующей недели, сообщил в субботу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Вторая на текущей неделе очная встреча политдиректоров "пятёрки" и Ирана состоялась в субботу."Совместная комиссия может собраться на уровне политдиректоров до конца следующей недели", - сказал Ульянов.Ранее Ульянов заявил, что ситуация вокруг переговоров по ядерной сделке внушает осторожный оптимизм.В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727642313.html
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михаил ульянов, сша, в мире, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран

Участники СВПД продолжат переговоры

15:36 17.04.2021 (обновлено: 16:22 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили решимость продолжить переговоры для успешного завершения процесса как можно скорее, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Вторая за неделю встреча политдиректоров "пятерки" и Ирана состоялась в субботу. Участники ядерной сделки подвели промежуточные итоги консультаций.
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"Заседание Совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый к настоящему моменту, и выразили решимость продолжать переговоры с целью успешного завершения процесса как можно скорее", - написал Ульянов в Twitter.
Комиссия поручила рабочим экспертным группам по санкциям США и ядерным вопросам продолжать свою деятельность во второй половине дня субботы, воскресенье и на следующей неделе, "чтобы не терять время и достичь больше прогресса на переговорах по восстановлению СВПД", добавил дипломат.
Комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе может вновь собраться на уровне политдиректоров до конца следующей недели, сообщил в субботу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Вторая на текущей неделе очная встреча политдиректоров "пятёрки" и Ирана состоялась в субботу.
"Совместная комиссия может собраться на уровне политдиректоров до конца следующей недели", - сказал Ульянов.
Ранее Ульянов заявил, что ситуация вокруг переговоров по ядерной сделке внушает осторожный оптимизм.
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В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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