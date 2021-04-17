https://ria.ru/20210417/idol-1728631237.html

"От неведомой цивилизации": на Шигирском идоле нашли страшное послание

"От неведомой цивилизации": на Шигирском идоле нашли страшное послание

Древнейшая в мире статуя с Урала, известная как Шигирский идол, не дает ученым покоя. Не так давно выяснилось, что ей около 12 тысяч лет. А теперь возникли... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:05

религия и мировоззрение

россия

ближний восток

турция

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Древнейшая в мире статуя с Урала, известная как Шигирский идол, не дает ученым покоя. Не так давно выяснилось, что ей около 12 тысяч лет. А теперь возникли другие не менее важные вопросы: для чего создали деревянного истукана и что означают загадочные рисунки на нем.Ценнее золотаУдивительно, но об одном из главных памятников уральской культуры в России знают немногие. Краеведы давно пытаются привлечь к нему внимание. И хотят ни много ни мало сделать его символом региона. Но пока не получилось, несмотря на то, артефакт дает повод для новых сенсаций чуть ли не каждый год. Вот последняя: оказывается, Шигирскому идолу около двенадцати тысяч лет. Точный возраст недавно установили благодаря радиоуглеродному анализу древесины, из которой он вырезан. По словам специалистов, это самая древняя деревянная скульптура в мире.Сейчас она в Свердловском краеведческом музее, а нашли ее еще в 1880-м. Причем, как нередко бывает, совершенно случайно. В те годы Урал охватила золотая лихорадка, и старатели тщательно прочесывали торфяники. На одном из них, в селе Калата, что в 70 километрах от Екатеринбурга, обнаружили четыре больших куска дерева. Благодаря тому что из отложений торфа образовался своеобразный кокон, блокирующий поступление кислорода, находки хорошо сохранились.Фрагменты дерева испещрены узорами, а на некоторых четко различаются черты лица. Сначала ученые подумали, что это дело рук манси, населявших южноуральские земли, но позже отбросили эту версию — рисунки на идоле для них совершенно не типичны. Их творчество представляет собой замысловатое нагромождение прямых линий, в которых едва угадываются изображения людей и животных.Тогда, в конце XIX века, у исследователей не было передовых технологий для анализа. Поэтому необычную находку не посчитали важной.Семь великановВ советские годы артефакт хранился в запасниках музея и, возможно, так и остался бы в забвении, если бы не открытие современных исследователей. Российские археологи выяснили, что Шигирского идола изготовили еще в каменном веке. Причем с помощью замысловатых инструментов: помимо кремниевых орудий, первобытные люди использовали особую стамеску, сделанную из челюсти бобра.Каждый узор вырезан и отполирован с особой тщательностью, притом что в высоту истукан достигает четырех метров. Да и сырье не самое лучшее — неровный ствол лиственницы с множеством мелких веток.Именно узоры заинтересовали специалистов. Если с возрастом все более-менее понятно, то рисунок уже который год вызывает споры. Прежде всего, непонятно, что означают человеческие лица.Некоторые эксперты выдвинули гипотезу, что это мифические великаны, основавшие человеческий род. Сюжеты о них встречаются у множества народов планеты. Например, по верованиям греков, титаны породили олимпийских богов. А в германо-скандинавской традиции из тела убитого Одином исполина Имира произошел весь мир. Ученые обращают внимание на тот факт, что на Шигирском идоле изображено ровно семь лиц. Этому числу во многих религиях придают особое значение.Зашифрованный сюжетПравда, критики теории о семи великанах отмечают, что артефакт сохранился не полностью. Изначально он был как минимум на два метра выше. На это указывают особенности рисунка."На идоле могло быть изображено девять или десять персонажей", — предполагают в работе на эту тему российские археологи Михаил Жилин и Светлана Савченко.Кроме того, анализ показал, что лица на идоле расположены в особом порядке и каждое обрамляет особый узор. Если посмотреть на статую в определенном ракурсе, видно, как многочисленные геометрические линии сливаются в некую схему. "Орнаментальные композиции идола, очевидно, представляют собой зашифрованные мифологемы (образы и сюжеты из мифов. — Прим. ред.). Примеры, основанные на данных этнографии, могут лишь показать некоторые подходы к объяснению сложного смысла, скрытого в изображениях Шигирского идола", — подчеркивают исследователи.По их мнению, на статуе запечатлены различные сверхъестественные существа, в которых верили первобытные уральцы. А сам монумент служил "защитной вышкой" от духов вражеского племени. Об этом свидетельствует расположение рисунков: на одной стороне, как полагают специалисты, изображены предметы, символизирующие жизнь. А фигуры на другой, указывающей в сторону чужих территорий, предупреждают о смерти.Новые гипотезыЭто объяснение, однако, устраивает далеко не всех ученых. Историк Наталия Чаиркина полагает, что изображения на уральском идоле тематически можно поделить на три части. "Вертикальная постановка фигур может говорить об определенной иерархии представленных образов", — поясняет она в научной статье.Скорее всего, считает она, Шигирский идол — не что иное, как карта мироздания, причем первая на планете. Наверху изображен небесный мир, в середине — земной, а внизу — подземный, населенный злыми духами."Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева. <…> Оно рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной, и как олицетворение жизни, в рамках которой осуществляется жизненный круговорот. Эта модель широко распространена в культурах", — пишет Наталия Чаиркина. Что интересно, изображения на истукане очень похожи на узоры, не так давно обнаруженные в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе в Турции. Его возвели в одно время с Шигирским идолом — 12 тысяч лет назад. По масштабу и сложности храм в несколько раз превосходит знаменитое святилище в Стоунхендже, построенное на семь тысяч лет позже.И это изумляет ученых, ведь принято считать, что тогда люди только-только начали заниматься земледелием. А уж про использование инструментов из металла говорить не приходится: бронзу человечество освоит лишь в шестом тысячелетии до нашей эры."Почему все древние цивилизации появились словно из ниоткуда, без предпосылок? Ведь всегда считалось, что это медленный равномерный прогресс: от примитивных пещерных людей и охотников-собирателей через развитие сельского хозяйства — к современному индустриальному обществу. Раскопки в Гебекли-Тепе показывают нам, что это совсем не так, что существовал более ранний эпизод высокоразвитой цивилизации", — отмечает американский исследователь Грэм Хэнкок.Последние открытия, связанные с Шигирским идолом, лишь добавляют гипотезе аргументов. А некоторые ученые и вовсе уверены, что первые цивилизации возникли не на Ближнем Востоке, а на Урале. Что, правда, пока не подтверждают данные археологов. Однако исследования продолжаются.

https://ria.ru/20210206/religiya-1596246979.html

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россия, ближний восток, турция