https://ria.ru/20210417/gretsiya-1728701567.html
Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными
Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными
Беженцы и мигранты в Греции живут в кошмарных условиях, которые недопустимы для Европы, в лагерях нет нормальной воды, туалетов, людям не хватает питания,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:26
2021-04-17T12:26
2021-04-17T12:26
frontex
евросоюз
марокко
ирак
италия
в мире
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АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости. Беженцы и мигранты в Греции живут в кошмарных условиях, которые недопустимы для Европы, в лагерях нет нормальной воды, туалетов, людям не хватает питания, заявил РИА Новости исполнительный директор гуманитарной организации INTERSOS Hellas Апостолос Веизис.Веизис ранее несколько лет возглавлял греческое отделение организации "Врачи без границ" и хорошо знает проблемы беженцев на островах и в континентальной части Греции.В 2015 году из-за военных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сотни тысяч беженцев направились в Европу. Основной путь в Европу тогда проходил через Грецию. Десятки тысяч беженцев прибывали с турецкого побережья на греческие острова.Главы государств и правительств стран-членов ЕС в марте 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".Власти Греции в последние месяцы значительно разгрузили острова и перевезли значительную часть мигрантов на материковую часть страны. Если раньше на пяти островах Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос) было более 40 тысяч мигрантов и беженцев, то сейчас их в несколько раз меньше."Людей меньше, условия те же""На греческих островах сейчас меньше беженцев и мигрантов, но условия у них столь же плохие, как и раньше, ситуация кошмарная. В данный момент на всех островах – Лесбос, Самос, Хиос, Лерос, Кос и остальных около 13 тысяч человек. Есть такие острова, как Самос, где места в лагерях есть для 648 человек, а их там три тысячи, или Хиос, где мест на 1 тысячу человек, а там 1200 человек", - сказал Веизис.На острове Лесбос в сентябре 2020 года сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В нем находились 12,8 тысячи человек. Причиной произошедшего стал поджог. Обитатели лагеря называли условия ужасными."Я думаю, если мы живем в Европейском союзе, надо, чтобы люди жили в нормальной ситуации. Они живут в таких условиях почти пять лет. И нет никакого оправдания этому", - заявил Веизис.По его словам, Европейский союз и греческое государство говорят, что они будут строить новые лагеря и в них будет лучше."Я не верю такой декларации. Ситуация плохая не из-за того, что в лагерях много людей. Нет политического желания, чтобы люди жили как люди", - сказал он.Веизис заметил, что Брюссель и Афины говорят, что границы Греции – это европейские границы, когда появляются проблемы с притоком беженцев и мигрантов, как весной 2020 года в Эвросе на границе с Турцией."Но я думаю, что для Евросоюза это политический вопрос, на самом деле они хотят, чтобы эти люди жили на островах Греции, чтобы не было проблем в Европе. Они хотят оставить проблему в Греции", - уверен Веизис."Это кошмар""После того, как ЕС и Турция подписали соглашение пять лет назад, ничего не изменилось. Это кошмар. Я не могу понять, почему ситуация не изменилась. И думаю, если даже будет один беженец, ситуация будет такая же. Потому что у них не меняется геополитика", - заявил глава гуманитарной организации.Веизис не видит стремления улучшить условия жизни людей."Питание очень плохое. Это невозможно есть. И его мало, его не хватает для детей, для молодых людей. Они дают пять евро в день. На утро лишь лепешка, пакетик чая и апельсин. Где взять кипяток? Условий для того, чтобы готовить самим, нет. Даже в лагере Мориа можно было приготовить еду", - сказал Веизис.По его словам, с начала пандемии коронавируса греческое государство изолировало, закрыло все лагеря."С семи вечера до семи утра невозможно выйти из них. Власти говорят, что это будет лучше для местных жителей, для беженцев", - сказал он."Когда оказываешь медицинскую помощь, ты не должен смотреть на национальность. Это касается услуг, лечения, вакцинации. COVID не знает границ, он не спрашивает паспорт", - сказал он.Веизис сообщил также, что вакцинация беженцев на островах не ведется. "Они говорят, что будут делать вместе с остальными категориями людей", - сказал он.В Греции вакцинацию проводят по возрастным категориям.ДетиВеизис сообщил, что на островах 30% беженцев – это дети и 20-23% - женщины."Занятий в школах нет. И это очень плохо, в том числе для всей Европы, что дети не ходят в школы. На островах дети очень мало видят школу. Они живут в очень плохих условиях. Целый день дети в лагерях. Эту ситуацию нужно изменить. Не нужно ждать, когда ситуация будет еще ухудшаться", - сказал он.Веизис сообщил, что, по официальным данным, сейчас в Греции 91 945 беженцев, и подали прошение об убежище 80 784 человека.Большинство беженцев из Сирии – их больше 36 тысяч, затем из Афганистана – почти 15,6 тысячи и Ирака – около 10,5 тысячи человек. Больше всего прошений об убежище подали выходцы из Афганистана – 29,7 тысячи, затем Сирия – 7,5 тысячи и Пакистан – 7,1 тысячи."Отношение местных жителей ухудшилось"Когда в Грецию в 2015 году пошли потоки беженцев, местные жители хорошо принимали их, так как понимали какая ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас отношение ухудшилось, сказал Веизис."Хорошее отношение к беженцам было у многих людей и в Греции, и в странах Евросоюза. Они видели, что это семьи, дети. Ситуация изменилась по двум причинам. Первая – государство оставило проблему на островах без помощи. Вторая – государство начало пропаганду против этих людей, говорить, что это не беженцы. Оно начало обвинять тех, кто работал с беженцами, в том, что они работают за деньги или на турок. Государство представляло международные организации как работающие с Турцией. Это изменило отношение к беженцам у местного населения", - сказал он.По его словам, государство ничего не сделало.Он считает, есть возможности сделать ситуацию для беженцев нормальной и в Греции."Я не вижу, к сожалению, в Евросоюзе и Греции такого желания, и всегда идет разговор, сколько беженцев. Они не изменили свой взгляд на этих людей и отношение к ним", - сказал он."Европа закрывается"Веизис заявил, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции."На Лесбос 14 апреля хотели приехать 53 человека, 13 апреля – 70 человек. Из них 35 или 37 были дети до пяти лет. Это не молодые мужчины – экономические мигранты. Все видели, что это семьи из Сирии, Афганистана. Frontex (агентство ЕС по охране внешних границ – ред.) и Греция систематически организуют выталкивание беженцев, и на Эвросе, и на островах. Их не пропускают. На Эвросе построили забор. Греческая береговая охрана останавливает лодки и выталкивает их", - сказал Веизис.Власти Греции категорически отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Глава организации сожалеет, что Европа изменилась.По его словам, в январе-феврале 2021 года по сравнению с этим периодом 2020 года по Греции поток беженцев снизился на 84%, в Испании – на 41%, в Италии – на 26%."Но большое количество людей все равно приехало на Западные Балканы. Как эти люди въехали в Боснию, Сербию? Они едут через Грецию. Греция хочет, чтобы (президент Турции Тайип) Эрдоган держал закрытыми границы, чтобы люди не приехали в Грецию, и говорит, что Турция - безопасная страна. И при этом Греция хочет, чтобы из Греции беженцы уехали в Германию", - заметил Веизис.По его мнению, такое отношение будет и к Греции."Скоро ведь разные европейские государства будут говорить Греции: "Почему эти люди, получившие статус беженца, едут в нашу страну? Ведь Греция – нормальная страна, это страна Евросоюза". Государства в Европе и в целом Евросоюз смотрят на проблему на проблему не как на свою. Они говорят – "это ваша проблема, это не наша проблема". С таким отношением они никогда не сделают нормальную ситуацию для людей", - уверен руководитель организации INTERSOS Hellas.
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frontex, евросоюз, марокко, ирак, италия, в мире
АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости.
Беженцы и мигранты в Греции
живут в кошмарных условиях, которые недопустимы для Европы
, в лагерях нет нормальной воды, туалетов, людям не хватает питания, заявил РИА Новости исполнительный директор гуманитарной организации INTERSOS Hellas Апостолос Веизис.
Веизис ранее несколько лет возглавлял греческое отделение организации "Врачи без границ
" и хорошо знает проблемы беженцев на островах и в континентальной части Греции.
В 2015 году из-за военных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки
сотни тысяч беженцев направились в Европу. Основной путь в Европу тогда проходил через Грецию. Десятки тысяч беженцев прибывали с турецкого побережья на греческие острова.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в марте 2016 года согласовали с Турцией
совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре
на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом
легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Власти Греции в последние месяцы значительно разгрузили острова и перевезли значительную часть мигрантов на материковую часть страны. Если раньше на пяти островах Эгейского моря
(Лесбос
, Хиос, Самос, Лерос и Кос) было более 40 тысяч мигрантов и беженцев, то сейчас их в несколько раз меньше.
"Людей меньше, условия те же"
"На греческих островах сейчас меньше беженцев и мигрантов, но условия у них столь же плохие, как и раньше, ситуация кошмарная. В данный момент на всех островах – Лесбос, Самос, Хиос, Лерос, Кос и остальных около 13 тысяч человек. Есть такие острова, как Самос, где места в лагерях есть для 648 человек, а их там три тысячи, или Хиос, где мест на 1 тысячу человек, а там 1200 человек", - сказал Веизис.
"Люди живут в очень плохих условиях, в лагерях без нормальной воды, с плохим питанием. Ничего не изменилось. Плохая ситуация с гигиеной и санитарией. На Самосе в последние дни есть проблемы с коронавирусом. На Лесбосе, где живет 5800 человек, ситуация немного лучше, но не сильно изменилась по сравнению с тем, что было раньше в лагере Мориа", - сказал глава организации.
На острове Лесбос в сентябре 2020 года сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В нем находились 12,8 тысячи человек. Причиной произошедшего стал поджог. Обитатели лагеря называли условия ужасными.
"Я думаю, если мы живем в Европейском союзе, надо, чтобы люди жили в нормальной ситуации. Они живут в таких условиях почти пять лет. И нет никакого оправдания этому", - заявил Веизис.
По его словам, Европейский союз и греческое государство говорят, что они будут строить новые лагеря и в них будет лучше.
"Я не верю такой декларации. Ситуация плохая не из-за того, что в лагерях много людей. Нет политического желания, чтобы люди жили как люди", - сказал он.
Веизис заметил, что Брюссель
и Афины
говорят, что границы Греции – это европейские границы, когда появляются проблемы с притоком беженцев и мигрантов, как весной 2020 года в Эвросе на границе с Турцией.
"Но я думаю, что для Евросоюза это политический вопрос, на самом деле они хотят, чтобы эти люди жили на островах Греции, чтобы не было проблем в Европе. Они хотят оставить проблему в Греции", - уверен Веизис.
"Это кошмар"
"После того, как ЕС и Турция подписали соглашение пять лет назад, ничего не изменилось. Это кошмар. Я не могу понять, почему ситуация не изменилась. И думаю, если даже будет один беженец, ситуация будет такая же. Потому что у них не меняется геополитика", - заявил глава гуманитарной организации.
Веизис не видит стремления улучшить условия жизни людей.
"В Греции, в Евросоюзе люди не должны жить в таких условиях. Почему ситуация такая? Чего не хватает? Денег? Греческое государство получило от Евросоюза с 2015 до 2020 года 3 миллиарда евро. Почему оно не изменило ситуацию? Такая ситуация в тюрьме", - сказал Веизис.
"Питание очень плохое. Это невозможно есть. И его мало, его не хватает для детей, для молодых людей. Они дают пять евро в день. На утро лишь лепешка, пакетик чая и апельсин. Где взять кипяток? Условий для того, чтобы готовить самим, нет. Даже в лагере Мориа можно было приготовить еду", - сказал Веизис.
По его словам, с начала пандемии коронавируса греческое государство изолировало, закрыло все лагеря.
"С семи вечера до семи утра невозможно выйти из них. Власти говорят, что это будет лучше для местных жителей, для беженцев", - сказал он.
"Мы смотрели данные о заболевших. Они есть по всей Греции, во всех лагерях. На Самосе несколько дней назад было 11 положительных случаев COVID 19. 16 апреля было пять случаев. Данные национальной системы здравоохранения показывают, что инфицированных коронавирусом беженцев на островах в три раза больше, чем местных жителей, на континентальной части Греции в лагерях беженцы заболевают в 2,5 раза чаще, чем местные жители. Во многих лагерях нет врачей, некому там работать. Сейчас к тому же выяснилось, что некоторым заболевшим требуется госпитализация", - рассказал он.
"Когда оказываешь медицинскую помощь, ты не должен смотреть на национальность. Это касается услуг, лечения, вакцинации. COVID не знает границ, он не спрашивает паспорт", - сказал он.
Веизис сообщил также, что вакцинация беженцев на островах не ведется. "Они говорят, что будут делать вместе с остальными категориями людей", - сказал он.
В Греции вакцинацию проводят по возрастным категориям.
Дети
Веизис сообщил, что на островах 30% беженцев – это дети и 20-23% - женщины.
"Занятий в школах нет. И это очень плохо, в том числе для всей Европы, что дети не ходят в школы. На островах дети очень мало видят школу. Они живут в очень плохих условиях. Целый день дети в лагерях. Эту ситуацию нужно изменить. Не нужно ждать, когда ситуация будет еще ухудшаться", - сказал он.
Веизис сообщил, что, по официальным данным, сейчас в Греции 91 945 беженцев, и подали прошение об убежище 80 784 человека.
Большинство беженцев из Сирии – их больше 36 тысяч, затем из Афганистана – почти 15,6 тысячи и Ирака
– около 10,5 тысячи человек. Больше всего прошений об убежище подали выходцы из Афганистана – 29,7 тысячи, затем Сирия
– 7,5 тысячи и Пакистан
– 7,1 тысячи.
"Отношение местных жителей ухудшилось"
Когда в Грецию в 2015 году пошли потоки беженцев, местные жители хорошо принимали их, так как понимали какая ситуация на Ближнем Востоке
. Сейчас отношение ухудшилось, сказал Веизис.
"Хорошее отношение к беженцам было у многих людей и в Греции, и в странах Евросоюза. Они видели, что это семьи, дети. Ситуация изменилась по двум причинам. Первая – государство оставило проблему на островах без помощи. Вторая – государство начало пропаганду против этих людей, говорить, что это не беженцы. Оно начало обвинять тех, кто работал с беженцами, в том, что они работают за деньги или на турок. Государство представляло международные организации как работающие с Турцией. Это изменило отношение к беженцам у местного населения", - сказал он.
По его словам, государство ничего не сделало.
"Государство обещало, что беженцы на островах будут оставаться только 25 дней. Но каждый беженцев живет в такой ситуации от шести месяцев до года. Но изменение отношения касается всей Греции и всей Европы. Сначала (канцлер Германии Ангела) Меркель ездила к беженцам с цветами, но сейчас людей представляют не беженцами, а мигрантами, и говорят, что нужно остановить их приток", - заметил он.
Он считает, есть возможности сделать ситуацию для беженцев нормальной и в Греции.
"Я не вижу, к сожалению, в Евросоюзе и Греции такого желания, и всегда идет разговор, сколько беженцев. Они не изменили свой взгляд на этих людей и отношение к ним", - сказал он.
"Европа закрывается"
Веизис заявил, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.
"На Лесбос 14 апреля хотели приехать 53 человека, 13 апреля – 70 человек. Из них 35 или 37 были дети до пяти лет. Это не молодые мужчины – экономические мигранты. Все видели, что это семьи из Сирии, Афганистана
. Frontex
(агентство ЕС по охране внешних границ – ред.) и Греция систематически организуют выталкивание беженцев, и на Эвросе, и на островах. Их не пропускают. На Эвросе построили забор. Греческая береговая охрана останавливает лодки и выталкивает их", - сказал Веизис.
Власти Греции категорически отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.
Глава организации сожалеет, что Европа изменилась.
"В 1990 году, когда объединились две Германии
, мы думали, что Европа больше не будет закрытой. Но сейчас она все больше закрывается. У нее враг – дети, женщины и те мужчины, которые бежали от войны. Им говорят – сидите там, где идет война, или в Турции. Европа не помогает, она дает деньги другим странам, чтобы они принимали их. Европа всегда смотрит на вопрос беженцев как на проблему других стран, например, Турции, Ливии
, Марокко
. Но все равно люди едут в Европу", - сказал Веизис.
По его словам, в январе-феврале 2021 года по сравнению с этим периодом 2020 года по Греции поток беженцев снизился на 84%, в Испании
– на 41%, в Италии
– на 26%.
"Но большое количество людей все равно приехало на Западные Балканы. Как эти люди въехали в Боснию
, Сербию
? Они едут через Грецию. Греция хочет, чтобы (президент Турции Тайип) Эрдоган держал закрытыми границы, чтобы люди не приехали в Грецию, и говорит, что Турция - безопасная страна. И при этом Греция хочет, чтобы из Греции беженцы уехали в Германию", - заметил Веизис.
По его мнению, такое отношение будет и к Греции.
"Скоро ведь разные европейские государства будут говорить Греции: "Почему эти люди, получившие статус беженца, едут в нашу страну? Ведь Греция – нормальная страна, это страна Евросоюза". Государства в Европе и в целом Евросоюз смотрят на проблему на проблему не как на свою. Они говорят – "это ваша проблема, это не наша проблема". С таким отношением они никогда не сделают нормальную ситуацию для людей", - уверен руководитель организации INTERSOS Hellas.