https://ria.ru/20210417/gretsiya-1728701567.html

Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными

Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными

Беженцы и мигранты в Греции живут в кошмарных условиях, которые недопустимы для Европы, в лагерях нет нормальной воды, туалетов, людям не хватает питания,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T12:26

2021-04-17T12:26

2021-04-17T12:26

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АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости. Беженцы и мигранты в Греции живут в кошмарных условиях, которые недопустимы для Европы, в лагерях нет нормальной воды, туалетов, людям не хватает питания, заявил РИА Новости исполнительный директор гуманитарной организации INTERSOS Hellas Апостолос Веизис.Веизис ранее несколько лет возглавлял греческое отделение организации "Врачи без границ" и хорошо знает проблемы беженцев на островах и в континентальной части Греции.В 2015 году из-за военных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки сотни тысяч беженцев направились в Европу. Основной путь в Европу тогда проходил через Грецию. Десятки тысяч беженцев прибывали с турецкого побережья на греческие острова.Главы государств и правительств стран-членов ЕС в марте 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".Власти Греции в последние месяцы значительно разгрузили острова и перевезли значительную часть мигрантов на материковую часть страны. Если раньше на пяти островах Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос) было более 40 тысяч мигрантов и беженцев, то сейчас их в несколько раз меньше."Людей меньше, условия те же""На греческих островах сейчас меньше беженцев и мигрантов, но условия у них столь же плохие, как и раньше, ситуация кошмарная. В данный момент на всех островах – Лесбос, Самос, Хиос, Лерос, Кос и остальных около 13 тысяч человек. Есть такие острова, как Самос, где места в лагерях есть для 648 человек, а их там три тысячи, или Хиос, где мест на 1 тысячу человек, а там 1200 человек", - сказал Веизис.На острове Лесбос в сентябре 2020 года сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В нем находились 12,8 тысячи человек. Причиной произошедшего стал поджог. Обитатели лагеря называли условия ужасными."Я думаю, если мы живем в Европейском союзе, надо, чтобы люди жили в нормальной ситуации. Они живут в таких условиях почти пять лет. И нет никакого оправдания этому", - заявил Веизис.По его словам, Европейский союз и греческое государство говорят, что они будут строить новые лагеря и в них будет лучше."Я не верю такой декларации. Ситуация плохая не из-за того, что в лагерях много людей. Нет политического желания, чтобы люди жили как люди", - сказал он.Веизис заметил, что Брюссель и Афины говорят, что границы Греции – это европейские границы, когда появляются проблемы с притоком беженцев и мигрантов, как весной 2020 года в Эвросе на границе с Турцией."Но я думаю, что для Евросоюза это политический вопрос, на самом деле они хотят, чтобы эти люди жили на островах Греции, чтобы не было проблем в Европе. Они хотят оставить проблему в Греции", - уверен Веизис."Это кошмар""После того, как ЕС и Турция подписали соглашение пять лет назад, ничего не изменилось. Это кошмар. Я не могу понять, почему ситуация не изменилась. И думаю, если даже будет один беженец, ситуация будет такая же. Потому что у них не меняется геополитика", - заявил глава гуманитарной организации.Веизис не видит стремления улучшить условия жизни людей."Питание очень плохое. Это невозможно есть. И его мало, его не хватает для детей, для молодых людей. Они дают пять евро в день. На утро лишь лепешка, пакетик чая и апельсин. Где взять кипяток? Условий для того, чтобы готовить самим, нет. Даже в лагере Мориа можно было приготовить еду", - сказал Веизис.По его словам, с начала пандемии коронавируса греческое государство изолировало, закрыло все лагеря."С семи вечера до семи утра невозможно выйти из них. Власти говорят, что это будет лучше для местных жителей, для беженцев", - сказал он."Когда оказываешь медицинскую помощь, ты не должен смотреть на национальность. Это касается услуг, лечения, вакцинации. COVID не знает границ, он не спрашивает паспорт", - сказал он.Веизис сообщил также, что вакцинация беженцев на островах не ведется. "Они говорят, что будут делать вместе с остальными категориями людей", - сказал он.В Греции вакцинацию проводят по возрастным категориям.ДетиВеизис сообщил, что на островах 30% беженцев – это дети и 20-23% - женщины."Занятий в школах нет. И это очень плохо, в том числе для всей Европы, что дети не ходят в школы. На островах дети очень мало видят школу. Они живут в очень плохих условиях. Целый день дети в лагерях. Эту ситуацию нужно изменить. Не нужно ждать, когда ситуация будет еще ухудшаться", - сказал он.Веизис сообщил, что, по официальным данным, сейчас в Греции 91 945 беженцев, и подали прошение об убежище 80 784 человека.Большинство беженцев из Сирии – их больше 36 тысяч, затем из Афганистана – почти 15,6 тысячи и Ирака – около 10,5 тысячи человек. Больше всего прошений об убежище подали выходцы из Афганистана – 29,7 тысячи, затем Сирия – 7,5 тысячи и Пакистан – 7,1 тысячи."Отношение местных жителей ухудшилось"Когда в Грецию в 2015 году пошли потоки беженцев, местные жители хорошо принимали их, так как понимали какая ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас отношение ухудшилось, сказал Веизис."Хорошее отношение к беженцам было у многих людей и в Греции, и в странах Евросоюза. Они видели, что это семьи, дети. Ситуация изменилась по двум причинам. Первая – государство оставило проблему на островах без помощи. Вторая – государство начало пропаганду против этих людей, говорить, что это не беженцы. Оно начало обвинять тех, кто работал с беженцами, в том, что они работают за деньги или на турок. Государство представляло международные организации как работающие с Турцией. Это изменило отношение к беженцам у местного населения", - сказал он.По его словам, государство ничего не сделало.Он считает, есть возможности сделать ситуацию для беженцев нормальной и в Греции."Я не вижу, к сожалению, в Евросоюзе и Греции такого желания, и всегда идет разговор, сколько беженцев. Они не изменили свой взгляд на этих людей и отношение к ним", - сказал он."Европа закрывается"Веизис заявил, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции."На Лесбос 14 апреля хотели приехать 53 человека, 13 апреля – 70 человек. Из них 35 или 37 были дети до пяти лет. Это не молодые мужчины – экономические мигранты. Все видели, что это семьи из Сирии, Афганистана. Frontex (агентство ЕС по охране внешних границ – ред.) и Греция систематически организуют выталкивание беженцев, и на Эвросе, и на островах. Их не пропускают. На Эвросе построили забор. Греческая береговая охрана останавливает лодки и выталкивает их", - сказал Веизис.Власти Греции категорически отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Глава организации сожалеет, что Европа изменилась.По его словам, в январе-феврале 2021 года по сравнению с этим периодом 2020 года по Греции поток беженцев снизился на 84%, в Испании – на 41%, в Италии – на 26%."Но большое количество людей все равно приехало на Западные Балканы. Как эти люди въехали в Боснию, Сербию? Они едут через Грецию. Греция хочет, чтобы (президент Турции Тайип) Эрдоган держал закрытыми границы, чтобы люди не приехали в Грецию, и говорит, что Турция - безопасная страна. И при этом Греция хочет, чтобы из Греции беженцы уехали в Германию", - заметил Веизис.По его мнению, такое отношение будет и к Греции."Скоро ведь разные европейские государства будут говорить Греции: "Почему эти люди, получившие статус беженца, едут в нашу страну? Ведь Греция – нормальная страна, это страна Евросоюза". Государства в Европе и в целом Евросоюз смотрят на проблему на проблему не как на свою. Они говорят – "это ваша проблема, это не наша проблема". С таким отношением они никогда не сделают нормальную ситуацию для людей", - уверен руководитель организации INTERSOS Hellas.

https://ria.ru/20201102/gretsiya-1582600007.html

https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html

https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html

https://ria.ru/20200724/1574875789.html

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frontex, евросоюз, марокко, ирак, италия, в мире