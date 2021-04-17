https://ria.ru/20210417/gosduma-1728712515.html

В Госдуме считают, что Украина передает секретные данные о России США

В Госдуме считают, что Украина передает секретные данные о России США

Украинские дипломаты собирают секретные данные о России не для использования своей страной, а для передачи США, считает первый зампред комитета по делам СНГ,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:14

2021-04-17T14:14

2021-04-17T14:14

олег николенко

россия

евгений енин

украина

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские дипломаты собирают секретные данные о России не для использования своей страной, а для передачи США, считает первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение."Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб", - сказал Водолацкий РИА Новости.По словам депутата, ни один украинский дипломат не назначается в ту или иную страну, пока не пройдет собеседование с американскими кураторами. "В итоге их работа сводится к одному - быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран", - добавил он.

https://ria.ru/20210417/dzhabarov-1728703857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/konsul-1728694600.html

россия

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олег николенко, россия, евгений енин, украина, общество