https://ria.ru/20210417/golos-1728674894.html
"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"
"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"
Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T04:55
2021-04-17T04:55
2021-04-17T04:55
шоубиз
макс корж
музыка
егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728674865_38:0:1172:638_1920x0_80_0_0_e1502d9192ff94dcc8bf370231457739.png
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида.В рамках этапа "Поединки" Маргарита Бавская, София Медведева и Станислав Кашеваров исполнили песню "Детство" дуэта Rauf&Faik. Комментируя выступление, Лобода похвалила конкурсантов и удивилась смелости Крида в выборе композиции.Крид парировал, что такого направления в жанре не существует. А некоторых зрителей такая формулировка и вовсе разозлила.Третьими из команды Крида выступали Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна и Кирилл Томилин. Они исполнили песню Макса Коржа "Два типа людей". Многие пользователи похвалили Крида за качественную работу в кресле наставника и признались, что из всех членов жюри отдают предпочтение именно ему."И да, меня одну бесило, что Лобода с Бастой на всех номерах Егора сидели с каменными лицами?" — обратила внимание Twenty Alina Pilots."Егор Крид возродил голос в плане лучших номеров. По-моему, все номера — бомба. Давно такого не видел. Очень рад, что Егора попробовали на должность наставника. Посмотрим какие будут дальше номера. Песни очень современные, подходят исполнителям", — считает Misha46."Новый глоток в Голосе за столько сезонов. Браво, Егор! Команда мечты", — отреагировал Denis Faton."Просто стал уважать Крида, он показал, кто тут настоящий наставник, наконец-то современные песни, у Басты тоже были отличные номера, но мне у Крида больше нравится, про выступления Лободы промолчу, слушать не очень", — признался один из пользователей.
https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728674865_179:0:1030:638_1920x0_80_0_0_a6d9018173f62d601fb5cfa5b8fb8592.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс корж, музыка, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту
и певицу Светлану Лободу
за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида
.
В рамках этапа "Поединки" Маргарита Бавская, София Медведева и Станислав Кашеваров исполнили песню "Детство" дуэта Rauf&Faik. Комментируя выступление, Лобода похвалила конкурсантов и удивилась смелости Крида в выборе композиции.
"Я считаю, что ваш тренер взял просто такую высокую планку. Он дал вам направление под названием "кальянный рэп", — заявила Лобода.
Крид парировал, что такого направления в жанре не существует. А некоторых зрителей такая формулировка и вовсе разозлила.
"Лобода: затирает детям про кальянный рэп. Я: замолчи, пожалуйста", — откровенно высказалась Катя Меркулова.
Третьими из команды Крида выступали Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна и Кирилл Томилин. Они исполнили песню Макса Коржа
"Два типа людей".
Многие пользователи похвалили Крида за качественную работу в кресле наставника и признались, что из всех членов жюри отдают предпочтение именно ему.
"Егору спасибо. Баста и Лобода не ожидали такого", — отметил Бакыт Эргешов.
"И да, меня одну бесило, что Лобода с Бастой на всех номерах Егора сидели с каменными лицами?" — обратила внимание Twenty Alina Pilots.
"Старперы, блин. Баста достал критиковать", — заявил Samba de Maria.
"Егор Крид возродил голос в плане лучших номеров. По-моему, все номера — бомба. Давно такого не видел. Очень рад, что Егора попробовали на должность наставника. Посмотрим какие будут дальше номера. Песни очень современные, подходят исполнителям", — считает Misha46.
"Новый глоток в Голосе за столько сезонов. Браво, Егор! Команда мечты", — отреагировал Denis Faton.
"Просто стал уважать Крида, он показал, кто тут настоящий наставник, наконец-то современные песни, у Басты тоже были отличные номера, но мне у Крида больше нравится, про выступления Лободы промолчу, слушать не очень", — признался один из пользователей.