https://ria.ru/20210417/golos-1728674894.html

"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"

"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"

Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T04:55

2021-04-17T04:55

2021-04-17T04:55

шоубиз

макс корж

музыка

егор крид

шоу "голос"

светлана лобода

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида.В рамках этапа "Поединки" Маргарита Бавская, София Медведева и Станислав Кашеваров исполнили песню "Детство" дуэта Rauf&Faik. Комментируя выступление, Лобода похвалила конкурсантов и удивилась смелости Крида в выборе композиции.Крид парировал, что такого направления в жанре не существует. А некоторых зрителей такая формулировка и вовсе разозлила.Третьими из команды Крида выступали Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна и Кирилл Томилин. Они исполнили песню Макса Коржа "Два типа людей". Многие пользователи похвалили Крида за качественную работу в кресле наставника и признались, что из всех членов жюри отдают предпочтение именно ему."И да, меня одну бесило, что Лобода с Бастой на всех номерах Егора сидели с каменными лицами?" — обратила внимание Twenty Alina Pilots."Егор Крид возродил голос в плане лучших номеров. По-моему, все номера — бомба. Давно такого не видел. Очень рад, что Егора попробовали на должность наставника. Посмотрим какие будут дальше номера. Песни очень современные, подходят исполнителям", — считает Misha46."Новый глоток в Голосе за столько сезонов. Браво, Егор! Команда мечты", — отреагировал Denis Faton."Просто стал уважать Крида, он показал, кто тут настоящий наставник, наконец-то современные песни, у Басты тоже были отличные номера, но мне у Крида больше нравится, про выступления Лободы промолчу, слушать не очень", — признался один из пользователей.

https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс корж, музыка, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)