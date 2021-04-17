Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210417/golos-1728674894.html
"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"
"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"
Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T04:55
2021-04-17T04:55
шоубиз
макс корж
музыка
егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728674865_38:0:1172:638_1920x0_80_0_0_e1502d9192ff94dcc8bf370231457739.png
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида.В рамках этапа "Поединки" Маргарита Бавская, София Медведева и Станислав Кашеваров исполнили песню "Детство" дуэта Rauf&amp;Faik. Комментируя выступление, Лобода похвалила конкурсантов и удивилась смелости Крида в выборе композиции.Крид парировал, что такого направления в жанре не существует. А некоторых зрителей такая формулировка и вовсе разозлила.Третьими из команды Крида выступали Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна и Кирилл Томилин. Они исполнили песню Макса Коржа "Два типа людей". Многие пользователи похвалили Крида за качественную работу в кресле наставника и признались, что из всех членов жюри отдают предпочтение именно ему."И да, меня одну бесило, что Лобода с Бастой на всех номерах Егора сидели с каменными лицами?" — обратила внимание Twenty Alina Pilots."Егор Крид возродил голос в плане лучших номеров. По-моему, все номера — бомба. Давно такого не видел. Очень рад, что Егора попробовали на должность наставника. Посмотрим какие будут дальше номера. Песни очень современные, подходят исполнителям", — считает Misha46."Новый глоток в Голосе за столько сезонов. Браво, Егор! Команда мечты", — отреагировал Denis Faton."Просто стал уважать Крида, он показал, кто тут настоящий наставник, наконец-то современные песни, у Басты тоже были отличные номера, но мне у Крида больше нравится, про выступления Лободы промолчу, слушать не очень", — признался один из пользователей.
https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728674865_179:0:1030:638_1920x0_80_0_0_a6d9018173f62d601fb5cfa5b8fb8592.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс корж, музыка, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)

"Лобода, замолчи! Баста достал": зрители высказались о шоу "Голос"

04:55 17.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телезрители раскритиковали наставников шоу "Голос Дети" рэпера Басту и певицу Светлану Лободу за реакцию на выступление подопечных команды Егора Крида.
В рамках этапа "Поединки" Маргарита Бавская, София Медведева и Станислав Кашеваров исполнили песню "Детство" дуэта Rauf&Faik. Комментируя выступление, Лобода похвалила конкурсантов и удивилась смелости Крида в выборе композиции.
"Я считаю, что ваш тренер взял просто такую высокую планку. Он дал вам направление под названием "кальянный рэп", — заявила Лобода.
Крид парировал, что такого направления в жанре не существует. А некоторых зрителей такая формулировка и вовсе разозлила.

"Лобода: затирает детям про кальянный рэп. Я: замолчи, пожалуйста", — откровенно высказалась Катя Меркулова.

Третьими из команды Крида выступали Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна и Кирилл Томилин. Они исполнили песню Макса Коржа "Два типа людей".
Многие пользователи похвалили Крида за качественную работу в кресле наставника и признались, что из всех членов жюри отдают предпочтение именно ему.
"Егору спасибо. Баста и Лобода не ожидали такого", — отметил Бакыт Эргешов.
"И да, меня одну бесило, что Лобода с Бастой на всех номерах Егора сидели с каменными лицами?" — обратила внимание Twenty Alina Pilots.
"Старперы, блин. Баста достал критиковать", — заявил Samba de Maria.
"Егор Крид возродил голос в плане лучших номеров. По-моему, все номера — бомба. Давно такого не видел. Очень рад, что Егора попробовали на должность наставника. Посмотрим какие будут дальше номера. Песни очень современные, подходят исполнителям", — считает Misha46.
"Новый глоток в Голосе за столько сезонов. Браво, Егор! Команда мечты", — отреагировал Denis Faton.
"Просто стал уважать Крида, он показал, кто тут настоящий наставник, наконец-то современные песни, у Басты тоже были отличные номера, но мне у Крида больше нравится, про выступления Лободы промолчу, слушать не очень", — признался один из пользователей.
Наставники шоу Голос не дали высказаться Егору Криду - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 04:21Шоубиз
"Испанский стыд": поведение Басты и Лободы на "Голосе" возмутило зрителей
 
ШоубизМакс КоржМузыкаЕгор КридШоу "Голос"Светлана ЛободаБаста (Василий Вакуленко)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
11:15В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
11:14В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом
Лента новостейМолния