https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко

В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:31

2021-04-17T20:31

2021-04-17T22:15

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сша

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александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

фсб

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Ранее президент республики заявил о задержании группы людей, которые при участии американских спецслужб намеревались устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.Операцию по задержанию провела Федеральная служба безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорус Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".По полученной от КГБ информации, Зенкович и Федута обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии.После консультаций в США и Польше Зенкович и Федута прибыли в Москву, встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики.Они подробно изложили план военного переворота: в частности, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать вооруженные формирования.Конечная цель заговорщиков — изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения"."Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", — сказано в сообщении.Следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728753029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/belorussiya-1728112551.html

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белоруссия

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