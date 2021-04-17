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ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко
ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко
В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:31
2021-04-17T22:15
омон россии
москва
сша
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россия
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
фсб
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Ранее президент республики заявил о задержании группы людей, которые при участии американских спецслужб намеревались устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.Операцию по задержанию провела Федеральная служба безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорус Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".По полученной от КГБ информации, Зенкович и Федута обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии.После консультаций в США и Польше Зенкович и Федута прибыли в Москву, встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики.Они подробно изложили план военного переворота: в частности, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать вооруженные формирования.Конечная цель заговорщиков — изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения"."Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", — сказано в сообщении.Следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).
https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728753029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/belorussiya-1728112551.html
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омон россии, москва, сша, в мире, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, фсб

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко

20:31 17.04.2021 (обновлено: 22:15 17.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ранее президент республики заявил о задержании группы людей, которые при участии американских спецслужб намеревались устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.
Операцию по задержанию провела Федеральная служба безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорус Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".
По полученной от КГБ информации, Зенкович и Федута обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии.
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В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей
После консультаций в США и Польше Зенкович и Федута прибыли в Москву, встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики.
Они подробно изложили план военного переворота: в частности, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать вооруженные формирования.
Конечная цель заговорщиков — изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".
"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", — сказано в сообщении.
Следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).
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