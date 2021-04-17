https://ria.ru/20210417/filipp-1728737814.html

Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия Виндзорского замка

Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия Виндзорского замка

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:52

2021-04-17T17:52

2021-04-17T18:03

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.Герцог Эдинбургский не хотел "шумихи" вокруг своих похорон, и пандемия коронавируса позволила в полной мере осуществить его желание: на отпевании присутствовали, в соответствии с антиковидными правилами, лишь 30 ближайших родственников покойного.Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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