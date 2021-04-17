https://ria.ru/20210417/eskalatsiya-1728764687.html

Чехия сознательно идет на эскалацию отношений с Россией, считает эксперт

Чехия сознательно идет на эскалацию отношений с Россией, считает эксперт

Чешские власти, высылая российских дипломатов, сознательно совершают шаг, который неизбежно приведет к ухудшению отношений, сказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T22:09

2021-04-17T22:09

2021-04-17T22:17

россия

ян гамачек

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

российская академия наук

мгимо

мид чехии

москва

чехия

сша

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чешские власти, высылая российских дипломатов, сознательно совершают шаг, который неизбежно приведет к ухудшению отношений, сказал РИА Новости руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.Высылка такого числа дипломатов является беспрецедентной, подобных случаев в истории отношений с Центральной и Восточной Европой у России не было, отметил эксперт."Высылая такое количество дипломатов, чешское руководство не может не понимать, что это не просто политико-дипломатическое событие, не просто мера, которая потребует зеркального ответа со стороны России. Это мера, которая неизбежно приведет к качественному ухудшению двусторонних отношений. Понятно, что это подразумевает, что Москва воспримет это как шаг к эскалации отношений", - отметил Данилов.Мотивов для подобного решения может быть очень много, полагает он. Один из них - это выстраивание отношений с новой администрацией США. "Если бы чехи высылали дипломатов до США, тогда это можно было бы расценивать по-другому. Сейчас это, естественно, акция в русле политики США. В данном случае подыгрывание в антироссийской игре может рассматриваться как козырь Праги в отношениях с Вашингтоном. Какой козырь и что они хотят за эту карту выиграть - мне пока непонятно. Может быть, есть какие-то особые перспективы особых сделок между Чехией и США, о которых мы не знаем. Нужно было включать такой форс-мажор для того, чтобы обеспечить благоприятный фон и контекст чешско-американских отношений", - сказал эксперт.Другим мотивом может быть понимание Чехией необходимости играть на опережение, ведь ответные меры Москвы на санкции США могут затронуть не только Вашингтон. "Но какие бы варианты ни были, реакция эта скорее ситуативная, но без просчета будущих стратегических проигрышей, которые Чехия несомненно понесет от этого шага", - резюмировал Данилов.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

https://ria.ru/20210417/chekhiya-1728762954.html

россия

москва

чехия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), российская академия наук, мгимо, мид чехии, москва, чехия, сша