https://ria.ru/20210417/dzhabarov-1728703857.html
В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула Сосонюка
В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула Сосонюка
Задержание украинского консула в Петербурге говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий, Киев ведет подрывную деятельность против РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:45
2021-04-17T12:45
2021-04-17T13:30
олег николенко
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Задержание украинского консула в Петербурге говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий, Киев ведет подрывную деятельность против России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение."Если пошли на задержание консула, значит, были неопровержимые доказательства, что он получил информацию закрытого характера", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что Сосонюка могут выслать из России, а украинская сторона уже заявила об ответных мерах. "От того, что они вышлют нашего консула или еще кого-то, ничего не поменяется, у нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве", - считает Джабаров.По его словам, это курс на продолжение конфронтации между Москвой и Киевом, но вина за это ложится исключительно на Украину, "которая, по сути, занимается подрывной работой против российского государства".
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/konsul-1728694600.html
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олег николенко, россия, евгений енин, владимир джабаров, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, украина, общество