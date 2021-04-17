https://ria.ru/20210417/donbass-1728690000.html
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, так же по территории республики были выпущены 48 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210416/obstrel-1728654560.html
https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире