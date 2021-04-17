Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/donbass-1728690000.html
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_36e0c8cf0acaa3bb18996ce0cac2fb4e.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, так же по территории республики были выпущены 48 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210416/obstrel-1728654560.html
https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9b20c3504e292e146f49d82a3ffc70e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:15 17.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
Жители возле разрушенного дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 20:21
ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраины Донецка
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, так же по территории республики были выпущены 48 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:03
В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
 
СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
11:15В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
11:14В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом
Лента новостейМолния