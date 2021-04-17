https://ria.ru/20210417/diversiya-1728705226.html

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:02

2021-04-17T13:02

2021-04-17T15:29

взрыв на ядерном объекте в иране

иран

в мире

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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе."Это Реза Карими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", — говорится в сообщении иранского ТВ.Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.Иранские ядерщики начнут обогащение урана до уровня 60 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, на одном только объекте в Натанзе пообещали запустить еще тысячу.

https://ria.ru/20210413/iran-1728098620.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на ядерном объекте в иране, иран, в мире