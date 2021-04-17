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Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте
Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте
Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:02
2021-04-17T15:29
взрыв на ядерном объекте в иране
иран
в мире
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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе."Это Реза Карими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", — говорится в сообщении иранского ТВ.Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.Иранские ядерщики начнут обогащение урана до уровня 60 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, на одном только объекте в Натанзе пообещали запустить еще тысячу.
https://ria.ru/20210413/iran-1728098620.html
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взрыв на ядерном объекте в иране, иран, в мире

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте

13:02 17.04.2021 (обновлено: 15:29 17.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе.
"Это Реза Карими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", — говорится в сообщении иранского ТВ.
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.
По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики начнут обогащение урана до уровня 60 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, на одном только объекте в Натанзе пообещали запустить еще тысячу.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 16:03
Иран пообещал ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора"
 
Взрыв на ядерном объекте в ИранеИранВ мире
 
 
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