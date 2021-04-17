https://ria.ru/20210417/diplomaty-1728762562.html
В Госдуме ответили на решение Чехии о высылке российских дипломатов
В Госдуме ответили на решение Чехии о высылке российских дипломатов
После высылки из Чехии 18 российских дипломатов, согласно мировой практике, Россию должны покинуть 18 представителей чешской дипмиссии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:49
2021-04-17T21:49
2021-04-17T21:59
ян гамачек
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алексей чепа
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. После высылки из Чехии 18 российских дипломатов, согласно мировой практике, Россию должны покинуть 18 представителей чешской дипмиссии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Есть практика мировая, и мы будем этой практики придерживаться. Ровно столько же дипломатов покинут дипмиссию России", - сказал Чепа.Обвинение кажется депутату странным и "голословным"."Это очень странно, что их обвиняют в каком-то происшествии на складе боеприпасов, произошедшем семь лет назад. Я больше чем уверен, что семь лет назад в Чехии не было", - добавил он.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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ян гамачек, мид чехии, в мире, россия, алексей чепа, госдума рф, чехия