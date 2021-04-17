Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/diplomaty-1728762562.html
В Госдуме ответили на решение Чехии о высылке российских дипломатов
В Госдуме ответили на решение Чехии о высылке российских дипломатов
После высылки из Чехии 18 российских дипломатов, согласно мировой практике, Россию должны покинуть 18 представителей чешской дипмиссии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:49
2021-04-17T21:59
ян гамачек
мид чехии
в мире
россия
алексей чепа
госдума рф
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. После высылки из Чехии 18 российских дипломатов, согласно мировой практике, Россию должны покинуть 18 представителей чешской дипмиссии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Есть практика мировая, и мы будем этой практики придерживаться. Ровно столько же дипломатов покинут дипмиссию России", - сказал Чепа.Обвинение кажется депутату странным и "голословным"."Это очень странно, что их обвиняют в каком-то происшествии на складе боеприпасов, произошедшем семь лет назад. Я больше чем уверен, что семь лет назад в Чехии не было", - добавил он.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ян гамачек, мид чехии, в мире, россия, алексей чепа, госдума рф, чехия

В Госдуме ответили на решение Чехии о высылке российских дипломатов

21:49 17.04.2021 (обновлено: 21:59 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. После высылки из Чехии 18 российских дипломатов, согласно мировой практике, Россию должны покинуть 18 представителей чешской дипмиссии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов.
"Есть практика мировая, и мы будем этой практики придерживаться. Ровно столько же дипломатов покинут дипмиссию России", - сказал Чепа.
Обвинение кажется депутату странным и "голословным".
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
"Это очень странно, что их обвиняют в каком-то происшествии на складе боеприпасов, произошедшем семь лет назад. Я больше чем уверен, что семь лет назад в Чехии не было", - добавил он.
 
Ян ГамачекМИД ЧехииВ миреРоссияАлексей ЧепаГосдума РФЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:17Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
23:09В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
Лента новостейМолния