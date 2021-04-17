Украинского консула могут выслать из России, считает эксперт
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский консул в Санкт-Петербурге, задержанный при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ, может быть выслан из России, заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
ФСБ России в субботу сообщила, что 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Отмечается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника и к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отвечая на вопрос, будет ли теперь консул выслан из России, эксперт сказал: "Я думаю, что, скорее всего, да. Если будут представлены веские доказательства того, что он занимался незаконной деятельностью на территории Российской Федерации, связанной со сбором или передачей информации, то, скорее всего, да".
По мнению Безпалько, случившееся еще больше понизит уровень дипломатических отношений России и Украины, а возможно, даже приведет к закрытию консульства.
"По идее, учитывая тот факт, что на наших дипломатов на Украине постоянно оказывалось давление, что сейчас фактически стремятся разорвать договор, в результате чего мы лишимся возможности иметь Центр науки и культуры на Украине, вполне возможно, что и мы ответим симметрично, тем более что поводы для этого есть весьма и весьма основательные, согласно сообщению ФСБ", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. МИД РФ заявил, что санкции Киева против Россотрудничества противоречат двустороннему соглашению, и направил Украине ноту с требованием разъяснить ситуацию.
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