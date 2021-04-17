Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/dagestan-1728716959.html
Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей
Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей
Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:00
2021-04-17T15:00
россия
сергей меликов
республика дагестан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578684985_0:82:3118:1836_1920x0_80_0_0_3827f3507e16a86e59247aafa9ce76ba.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 апр – РИА Новости. Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте руководителя региона.Согласно документу, в собственности врио главы республики находятся два земельных участка площадью 90 и 1725 квадратных метров, два хозяйственно-бытовых здания площадью 36,8 и 47,4 квадратного метра и жилой дом площадью 167 квадратных метров, а также автомобиль Lexus LX 570.Супруга руководителя региона владеет квартирой площадью 195 квадратных метров и двумя машиноместами. Ее годовой доход составил чуть больше 792 тысяч рублей.Вся собственность семьи, исходя из документа, зарегистрирована в России.
https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html
https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578684985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56b12c134a12fbaf01350c563bc27f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей меликов, республика дагестан, политика

Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей

15:00 17.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Костин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Евгений Костин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 апр – РИА Новости. Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте руководителя региона.
Согласно документу, в собственности врио главы республики находятся два земельных участка площадью 90 и 1725 квадратных метров, два хозяйственно-бытовых здания площадью 36,8 и 47,4 квадратного метра и жилой дом площадью 167 квадратных метров, а также автомобиль Lexus LX 570.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 21:05
В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех
Супруга руководителя региона владеет квартирой площадью 195 квадратных метров и двумя машиноместами. Ее годовой доход составил чуть больше 792 тысяч рублей.
Вся собственность семьи, исходя из документа, зарегистрирована в России.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:19
Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
 
РоссияСергей МеликовРеспублика ДагестанПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:17Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
23:09В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
Лента новостейМолния