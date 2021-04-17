https://ria.ru/20210417/dagestan-1728716959.html
Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей
Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей
Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:00
2021-04-17T15:00
2021-04-17T15:00
россия
сергей меликов
республика дагестан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578684985_0:82:3118:1836_1920x0_80_0_0_3827f3507e16a86e59247aafa9ce76ba.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 апр – РИА Новости. Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте руководителя региона.Согласно документу, в собственности врио главы республики находятся два земельных участка площадью 90 и 1725 квадратных метров, два хозяйственно-бытовых здания площадью 36,8 и 47,4 квадратного метра и жилой дом площадью 167 квадратных метров, а также автомобиль Lexus LX 570.Супруга руководителя региона владеет квартирой площадью 195 квадратных метров и двумя машиноместами. Ее годовой доход составил чуть больше 792 тысяч рублей.Вся собственность семьи, исходя из документа, зарегистрирована в России.
https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html
https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578684985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56b12c134a12fbaf01350c563bc27f7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей меликов, республика дагестан, политика