https://ria.ru/20210417/dagestan-1728716959.html

Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей

Доходы врио главы Дагестана за прошлый год составили 4,9 миллиона рублей

Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:00

2021-04-17T15:00

2021-04-17T15:00

россия

сергей меликов

республика дагестан

политика

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МАХАЧКАЛА, 17 апр – РИА Новости. Доход врио главы Дагестана Сергея Меликова за прошлый год составил 4,9 миллиона рублей, декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте руководителя региона.Согласно документу, в собственности врио главы республики находятся два земельных участка площадью 90 и 1725 квадратных метров, два хозяйственно-бытовых здания площадью 36,8 и 47,4 квадратного метра и жилой дом площадью 167 квадратных метров, а также автомобиль Lexus LX 570.Супруга руководителя региона владеет квартирой площадью 195 квадратных метров и двумя машиноместами. Ее годовой доход составил чуть больше 792 тысяч рублей.Вся собственность семьи, исходя из документа, зарегистрирована в России.

https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html

https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html

россия

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россия, сергей меликов, республика дагестан, политика