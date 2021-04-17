https://ria.ru/20210417/covishield-1728701147.html

Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield

Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield

Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T12:23

2021-04-17T12:23

2021-04-17T12:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

львовская область

украина

в мире

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил глава области Максим Козицкий.Ранее Козицкий заявил, что во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 лет. За день до смерти он вакцинировался препаратом AstraZeneca/Covishield."По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий в Facebook.В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от COVID-19. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области. Позже минздрав заявил, что причиной смерти военной после вакцинации стали проблемы с сердцем. Также в марте был зафиксирован случай смерти в Черновцах, где вскоре после вакцинации скончался провизор. В его случае причиной смерти стал инсульт и COVID-19, которым он уже болел.

львовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , львовская область, украина, в мире