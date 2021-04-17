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https://ria.ru/20210417/covishield-1728701147.html
Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:23
2021-04-17T12:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
львовская область
украина
в мире
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил глава области Максим Козицкий.Ранее Козицкий заявил, что во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 лет. За день до смерти он вакцинировался препаратом AstraZeneca/Covishield."По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий в Facebook.В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от COVID-19. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области. Позже минздрав заявил, что причиной смерти военной после вакцинации стали проблемы с сердцем. Также в марте был зафиксирован случай смерти в Черновцах, где вскоре после вакцинации скончался провизор. В его случае причиной смерти стал инсульт и COVID-19, которым он уже болел.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , львовская область, украина, в мире

Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield

12:23 17.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил глава области Максим Козицкий.
Ранее Козицкий заявил, что во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 лет. За день до смерти он вакцинировался препаратом AstraZeneca/Covishield.
"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий в Facebook.
В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от COVID-19. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области. Позже минздрав заявил, что причиной смерти военной после вакцинации стали проблемы с сердцем. Также в марте был зафиксирован случай смерти в Черновцах, где вскоре после вакцинации скончался провизор. В его случае причиной смерти стал инсульт и COVID-19, которым он уже болел.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЛьвовская областьУкраинаВ мире
 
 
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