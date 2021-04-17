https://ria.ru/20210417/covishield-1728701147.html
Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:23
2021-04-17T12:23
2021-04-17T12:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
львовская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_4b02ac8c085074e14757fb56d043e4d5.jpg
КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Житель Львовской области на Украине, который скончался на следующий день после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца, заявил глава области Максим Козицкий.Ранее Козицкий заявил, что во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 лет. За день до смерти он вакцинировался препаратом AstraZeneca/Covishield."По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий в Facebook.В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от COVID-19. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области. Позже минздрав заявил, что причиной смерти военной после вакцинации стали проблемы с сердцем. Также в марте был зафиксирован случай смерти в Черновцах, где вскоре после вакцинации скончался провизор. В его случае причиной смерти стал инсульт и COVID-19, которым он уже болел.
львовская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_a5b069ebd07dc5a210f885dc09a501b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, astrazeneca , львовская область, украина, в мире