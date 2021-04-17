Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:34 17.04.2021 (обновлено: 11:39 17.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский рассказал, что в своем новом фильме "Чернобыль" хотел показать историю простых людей, чей привычный жизненный уклад изменила трагедия, заставив их стать героями поневоле, сбежать или впасть в ступор, так как "за всем стоит человек".
Драма "Чернобыль" вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
"Я захотел рассказать свою картину через призму человеческой судьбы, показать историю простых людей, которые жили своей обычной жизнью, местами сложной и странной, но своей. И вдруг в их привычный уклад ворвалось нечто. И все изменилось. Это люди не могли просто взять и перейти улицу на другую сторону. Они были вынуждены иметь с этим дело. И кто-то стал героем поневоле, кто-то бежал, кто-то впадал в ступор и наблюдал. Мне, условно говоря, человек на фоне глобальной катастрофы гораздо интереснее, нежели чем говорить о причинах и искать виноватых. За всем стоит человек", - рассказал Козловский в интервью РИА Новости.
Он добавил, что его фильм - это история про выбор, самопожертвование и про ответственность.