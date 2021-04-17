https://ria.ru/20210417/chekhiya-1728762954.html
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:51
2021-04-17T21:51
2021-04-17T22:32
руслан боширов
сергей скрипаль
александр петров (посол)
скотленд-ярд
главное разведывательное управление рф
молдавия
россия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152127/26/1521272697_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_3f761eebb2521d2b45974020e81f4964.jpg
ПРАГА, 17 апр — РИА Новости. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как сообщили в ведомстве, российских граждан разыскивают из-за расследования "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter разместили их фотографии.По данным полиции, в октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области."Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, родился 12 апреля1978 года, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18 июня 1979 года, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23 октября 1975 года", — говорится в сообщении.Дело СкрипалейЧетвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал, а Лондон обвинил в преступлении Москву.Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Прокуратура Британии предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
молдавия
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152127/26/1521272697_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_b54e06bcb5be2e8d3f3f07ace0e4d3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан боширов, сергей скрипаль, александр петров (посол), скотленд-ярд, главное разведывательное управление рф, молдавия, россия, чехия