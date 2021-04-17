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Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:51
2021-04-17T22:32
руслан боширов
сергей скрипаль
александр петров (посол)
скотленд-ярд
главное разведывательное управление рф
молдавия
россия
чехия
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ПРАГА, 17 апр — РИА Новости. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как сообщили в ведомстве, российских граждан разыскивают из-за расследования "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter разместили их фотографии.По данным полиции, в октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области."Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, родился 12 апреля1978 года, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18 июня 1979 года, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23 октября 1975 года", — говорится в сообщении.Дело СкрипалейЧетвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал, а Лондон обвинил в преступлении Москву.Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Прокуратура Британии предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
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руслан боширов, сергей скрипаль, александр петров (посол), скотленд-ярд, главное разведывательное управление рф, молдавия, россия, чехия

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

21:51 17.04.2021 (обновлено: 22:32 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Староместскую площадь в Праге
Вид на Староместскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 17 апр — РИА Новости. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщили в ведомстве, российских граждан разыскивают из-за расследования "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter разместили их фотографии.
По данным полиции, в октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области.
"Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, родился 12 апреля1978 года, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18 июня 1979 года, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23 октября 1975 года", — говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:33
Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей

Дело Скрипалей

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал, а Лондон обвинил в преступлении Москву.
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Прокуратура Британии предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Три года делу Скрипаля. Из обвинений против России исчезло "хайли лайкли"
 
Руслан БошировСергей СкрипальАлександр Петров (посол)Скотленд-ЯрдГлавное разведывательное управление РФМолдавияРоссияЧехия
 
 
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