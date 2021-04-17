https://ria.ru/20210417/chekhiya-1728762954.html

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T21:51

2021-04-17T21:51

2021-04-17T22:32

руслан боширов

сергей скрипаль

александр петров (посол)

скотленд-ярд

главное разведывательное управление рф

молдавия

россия

чехия

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ПРАГА, 17 апр — РИА Новости. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как сообщили в ведомстве, российских граждан разыскивают из-за расследования "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter разместили их фотографии.По данным полиции, в октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области."Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, родился 12 апреля1978 года, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18 июня 1979 года, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23 октября 1975 года", — говорится в сообщении.Дело СкрипалейЧетвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал, а Лондон обвинил в преступлении Москву.Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Прокуратура Британии предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html

https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html

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руслан боширов, сергей скрипаль, александр петров (посол), скотленд-ярд, главное разведывательное управление рф, молдавия, россия, чехия