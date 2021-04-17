https://ria.ru/20210417/chek-1728670449.html

Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой

Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой

Не стоит выкидывать чек сразу после покупки или оставлять его на кассе. Им могут воспользоваться мошенники, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T02:15

2021-04-17T02:15

2021-04-17T02:50

позиция права

егор редин

россия

покупка

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Не стоит выкидывать чек сразу после покупки или оставлять его на кассе. Им могут воспользоваться мошенники, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По его словам, аферисты снимают защитные магниты с товаров, указанных в вашем чеке, чтобы вынести их из магазина, а чек предъявляют в качестве доказательства охране, если у той возникают подозрения. Но самое большое зло, которое может произойти с вами, по мнению эксперта, это кража персональных данных через чек, в котором указаны имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты, с помощью которой вы совершали покупку. Имея информацию о вас, аферисты смогут отправлять письма от имени банка и попытаются украсть ваши средства."Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона", — предупреждает Редин.

https://ria.ru/20210414/moshenniki-1728172583.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

позиция права, егор редин, россия, покупка, мошенничество, технологии, общество