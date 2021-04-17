https://ria.ru/20210417/bloger-1728709759.html

Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу

Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу

Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:49

2021-04-17T13:49

2021-04-17T13:49

эдвард бил (блогер)

садовое кольцо (москва)

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду Билу, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев."В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления", - сказал собеседник агентства.Он отказался уточнить, как именно просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.У потерпевшей Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html

https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), госдума рф, москва, происшествия