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Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу
Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу
Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:49
2021-04-17T13:49
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду Билу, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев."В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления", - сказал собеседник агентства.Он отказался уточнить, как именно просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.У потерпевшей Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html
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садовое кольцо (москва)
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), госдума рф, москва, происшествия

Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу

13:49 17.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду Билу, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.
"В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления", - сказал собеседник агентства.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 17:27
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции
Он отказался уточнить, как именно просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.
У потерпевшей Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
Эдвард Бил. Кадр видео МВД - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:55
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
 
Эдвард Бил (блогер)Садовое кольцо (Москва)Госдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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