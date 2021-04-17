https://ria.ru/20210417/bloger-1728709759.html
Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу
Адвокат попросил ужесточить ограничительные меры блогеру Билу
Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:49
2021-04-17T13:49
2021-04-17T13:49
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду Билу, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев."В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления", - сказал собеседник агентства.Он отказался уточнить, как именно просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.У потерпевшей Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), госдума рф, москва, происшествия
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Защита потерпевшей в резонансном ДТП сотрудницы Госдумы
Марии Артёмовой подала жалобу на запрет определенных действий, избранных обвиняемому блогеру Эдварду Билу
, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.
"В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления", - сказал собеседник агентства.
Он отказался уточнить, как именно просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.
Тверской суд Москвы
3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.
У потерпевшей Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце
неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.