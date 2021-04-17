https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728707160.html

Послы Германии и Франции дали совет главе МИД Белоруссии

Послы Германии и Франции дали совет главе МИД Белоруссии

Послы Германии и Франции в Белоруссии Манфред Хутерер и Николя де Лакост во время встречи с главой МИД республики Владимиром Макеем посоветовали, что... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:29

2021-04-17T13:29

2021-04-17T13:29

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

франция

германия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Послы Германии и Франции в Белоруссии Манфред Хутерер и Николя де Лакост во время встречи с главой МИД республики Владимиром Макеем посоветовали, что белорусским властям надо сделать для улучшения отношений с Евросоюзом.В пятницу пресс-служба МИД Белоруссии сообщила о встрече Макея с послами Германии и Франции. По ее данным, Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса в Белоруссии, развитии ситуации внутри страны, а также подтвердил сохранение подходов, на которых республика готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами."Господин Манфред Хутерер и господин Николя де Лакост, Послы Германии и Франции в Беларуси соответственно, встретились сегодня с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. В ходе встречи стороны затронули тему политической ситуации в Беларуси, а также обсудили некоторые вопросы международной политики. Встреча прошла в конструктивном русле", - говорится в сообщении на сайте посольства Германии в Минске.Там отмечается, что "послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси". Они также "напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ранее лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов выехала в Литву и объявлена Минском в розыск, выступила с инициативой проведения переговоров с властью при международном посредничестве с целью мирного решения политического кризиса. Офис Тихановской рассчитывает на новые выборы главы республики в этом году, считает, что переговоры с властью должны начаться в мае.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились. В частности, Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. В Минске заявили о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728603975.html

https://ria.ru/20210412/euronews-1727853735.html

https://ria.ru/20210406/belorussiya-1604444430.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, франция, германия, белоруссия, в мире