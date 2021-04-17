https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728689289.html

Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко

Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:00

2021-04-17T10:00

2021-04-17T10:00

александр лукашенко

башар асад

белоруссия

сирия

в мире

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск готов оказать помощь Сирии в восстановлении."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации", - сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.Он отметил в поздравлении, что в Белоруссии "твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны". "Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер пожелал Асаду хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

https://ria.ru/20201008/asad-1578769253.html

https://ria.ru/20181214/1547969141.html

белоруссия

сирия

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александр лукашенко, башар асад, белоруссия, сирия, в мире