Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728689289.html
Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко
Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:00
2021-04-17T10:00
александр лукашенко
башар асад
белоруссия
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728571995_0:97:3056:1816_1920x0_80_0_0_9d7f9c2b4e30f655fa215135797542a0.jpg
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск готов оказать помощь Сирии в восстановлении."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации", - сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.Он отметил в поздравлении, что в Белоруссии "твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны". "Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер пожелал Асаду хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
https://ria.ru/20201008/asad-1578769253.html
https://ria.ru/20181214/1547969141.html
белоруссия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728571995_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_37e393304bb0ae20417381a663a4b81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, башар асад, белоруссия, сирия, в мире

Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко

10:00 17.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск готов оказать помощь Сирии в восстановлении.
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации", - сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.
Асад: Дело не в Белоруссии, дело в поведении Запада и его стратегии на будущее - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 10:24
Асад оценил политику Запада в отношении Сирии и Белоруссии
Он отметил в поздравлении, что в Белоруссии "твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны". "Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал Асаду хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
Дети, получившие гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо - РИА Новости, 1920, 14.12.2018
14 декабря 2018, 09:29
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Сирии
 
Александр ЛукашенкоБашар АсадБелоруссияСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
11:15В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
11:14В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом
Лента новостейМолния