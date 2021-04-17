Минск готов помочь Сирии в восстановлении, заявил Лукашенко
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил коллегу из Сирии Башара Асада с национальным праздником этой страны - Днем эвакуации - и заявил, что Минск готов оказать помощь Сирии в восстановлении.
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации", - сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.
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Он отметил в поздравлении, что в Белоруссии "твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны". "Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал Асаду хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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