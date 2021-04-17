https://ria.ru/20210417/bayden-1728768548.html

Байден назвал обращение с Навальным несправедливым

Байден назвал обращение с Навальным несправедливым

Президент США Джо Байден назвал несправедливым обращение с Алексеем Навальным, сообщил президентский пул журналистов. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T23:43

2021-04-17T23:43

2021-04-17T23:47

россия

бруно лепру

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

джо байден

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал несправедливым обращение с Алексеем Навальным, сообщил президентский пул журналистов.Репортер заявил Байдену, что состояние Навального в колонии ухудшилось, и попросил прокомментировать это."Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", - ответил Байден.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/navalnyy-1727516311.html

https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727408433.html

россия

москва

сша

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россия, бруно лепру, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), джо байден, москва, сша