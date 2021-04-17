Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/bayden-1728768548.html
Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Президент США Джо Байден назвал несправедливым обращение с Алексеем Навальным, сообщил президентский пул журналистов. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T23:43
2021-04-17T23:47
россия
бруно лепру
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
джо байден
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал несправедливым обращение с Алексеем Навальным, сообщил президентский пул журналистов.Репортер заявил Байдену, что состояние Навального в колонии ухудшилось, и попросил прокомментировать это."Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", - ответил Байден.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/navalnyy-1727516311.html
https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727408433.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_216:0:1791:1181_1920x0_80_0_0_fd9b0585100916aa452361a3b73fa5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бруно лепру, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), джо байден, москва, сша

Байден назвал обращение с Навальным несправедливым

23:43 17.04.2021 (обновлено: 23:47 17.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал несправедливым обращение с Алексеем Навальным, сообщил президентский пул журналистов.
Репортер заявил Байдену, что состояние Навального в колонии ухудшилось, и попросил прокомментировать это.
"Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", - ответил Байден.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 12:53
"Сочиняют небылицы". В МИД ответили на заявления США по Навальному
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 17:09
Депутат прокомментировал призывы США освободить Навального
 
РоссияБруно ЛепруОльга МихайловаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Джо БайденМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:17Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
23:09В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
Лента новостейМолния