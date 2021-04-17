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Zeit: Байден выбрал "третий путь" в отношениях с Россией
Zeit: Байден выбрал "третий путь" в отношениях с Россией
Президент США Джо Байден одновременно стремится к диалогу с Россией и ужесточает санкции против нее. Возможно, он выбрал третий путь в отношениях с Москвой,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:48
2021-04-17T19:45
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден одновременно стремится к диалогу с Россией и ужесточает санкции против нее. Возможно, он выбрал третий путь в отношениях с Москвой, считает журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман. Автор обратил внимание, что в начале недели американский лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил провести саммит на нейтральной территории. По мнению Тумана, возникло ощущение разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона. Но уже в четверг Штаты вводят новые санкции против России и сразу высылают десятерых дипломатов. "С санкциями Джо Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника &lt;…&gt; Дональда Трампа, но не от себя самого и своего предложения поговорить", — уверен журналист. По его мнению, новыми ограничениями Байден показывает, что подразумевает под "жесткими отношениями" с Россией, но в то же время не отзывает предложение о встрече с Путиным. "Таким образом, Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией", — написал Туман. Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия США попыткой разрушить двусторонние отношения. Она добавила, что новые санкции ставят под сомнение целесообразность применения доллара как средства платежа, поскольку американские власти используют свою валюту и финансовую систему для уничтожения международно-правовой системы.Накануне Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих — и рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728736244.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Zeit: Байден выбрал "третий путь" в отношениях с Россией

18:48 17.04.2021 (обновлено: 19:45 17.04.2021)
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден одновременно стремится к диалогу с Россией и ужесточает санкции против нее. Возможно, он выбрал третий путь в отношениях с Москвой, считает журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман.
Автор обратил внимание, что в начале недели американский лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил провести саммит на нейтральной территории. По мнению Тумана, возникло ощущение разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона. Но уже в четверг Штаты вводят новые санкции против России и сразу высылают десятерых дипломатов.
"С санкциями Джо Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника <…> Дональда Трампа, но не от себя самого и своего предложения поговорить", — уверен журналист.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 17:42
Bloomberg: США намерены ужесточить санкции против российских ценных бумаг
По его мнению, новыми ограничениями Байден показывает, что подразумевает под "жесткими отношениями" с Россией, но в то же время не отзывает предложение о встрече с Путиным.
"Таким образом, Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией", — написал Туман.
Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия США попыткой разрушить двусторонние отношения. Она добавила, что новые санкции ставят под сомнение целесообразность применения доллара как средства платежа, поскольку американские власти используют свою валюту и финансовую систему для уничтожения международно-правовой системы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:15
"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России
Накануне Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих — и рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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