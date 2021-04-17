https://ria.ru/20210417/bank-1728690153.html
Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор."Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия", - сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.По данным эксперта, при предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая повышенные ставки, в частности якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. При этом, в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги получится только в судебном порядке.Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой и считает, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту: зачастую в банках клиенту не сообщают о возможных существенных колебаниях доходности или о том, что существуют различные дополнительные платежи и комиссии.Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в данную организацию, в Банк России и Роспотребнадзор. "Если организация клиентоориентирванная, то при возникновении ряда вопросов сама может выйти на связь после публикации отзывов в сети", - заключил Бородулин.
https://ria.ru/20210410/moshenniki-1727651288.html
https://ria.ru/20201202/investory-1587277070.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
По данным ЦБ
, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.
"Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия", - сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
По данным эксперта, при предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая повышенные ставки, в частности якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. При этом, в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги получится только в судебном порядке.
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой и считает, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту: зачастую в банках клиенту не сообщают о возможных существенных колебаниях доходности или о том, что существуют различные дополнительные платежи и комиссии.
Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в данную организацию, в Банк России
и Роспотребнадзор
. "Если организация клиентоориентирванная, то при возникновении ряда вопросов сама может выйти на связь после публикации отзывов в сети", - заключил Бородулин.