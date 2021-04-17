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Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:15
2021-04-17T10:15
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор."Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия", - сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.По данным эксперта, при предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая повышенные ставки, в частности якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. При этом, в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги получится только в судебном порядке.Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой и считает, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту: зачастую в банках клиенту не сообщают о возможных существенных колебаниях доходности или о том, что существуют различные дополнительные платежи и комиссии.Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в данную организацию, в Банк России и Роспотребнадзор. "Если организация клиентоориентирванная, то при возникновении ряда вопросов сама может выйти на связь после публикации отзывов в сети", - заключил Бородулин.
https://ria.ru/20210410/moshenniki-1727651288.html
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60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

10:15 17.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.
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"Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия", - сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
По данным эксперта, при предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая повышенные ставки, в частности якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. При этом, в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги получится только в судебном порядке.
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой и считает, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту: зачастую в банках клиенту не сообщают о возможных существенных колебаниях доходности или о том, что существуют различные дополнительные платежи и комиссии.
Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в данную организацию, в Банк России и Роспотребнадзор. "Если организация клиентоориентирванная, то при возникновении ряда вопросов сама может выйти на связь после публикации отзывов в сети", - заключил Бородулин.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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