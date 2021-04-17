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Туризм
https://ria.ru/20210417/aviabilety-1728597636.html
Эксперты выяснили, подорожали ли авиабилеты после закрытия Турции
Эксперты выяснили, подорожали ли авиабилеты после закрытия Турции
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты после приостановки авиасообщения с... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T06:06
2021-04-17T06:06
цены
авиабилеты
отдых
туризм
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россия
туризм
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщает Туту.ру.Несмотря на рост интереса к внутренним морским направлениям, резкого роста цен по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается. Напротив, по некоторым популярным направлениям аналитики фиксируют даже небольшое снижение среднего чека. Например, в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик — динамика от одного до шести процентов. При этом, интерес к билетам на российские курорты растет. Это может быть связано не только с приостановкой сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Проездные документы в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31 процент чаще, в Сочи — на 30 процентов, в Симферополь — на 27 процентов.В десятку популярных авианаправлений по России в апреле — июне 2021 года, по данным аналитиков, входят маршруты Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Екатеринбург, а также Санкт-Петербург — Сочи, Санкт-Петербург — Симферополь. Средний чек за перелет по направлению из столицы в Симферополь, по данным продаж, составляет около 6,2 тысячи рублей, а в Сочи — порядка 5,7 тысячи рублей в одну сторону. Самые доступные направления из первой десятки — это Москва — Санкт-Петербург (средний чек — 3 200 рублей в одну сторону) и Москва — Екатеринбург (средний чек — 3 890 рублям в одну сторону).
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728089732.html
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Эксперты выяснили, подорожали ли авиабилеты после закрытия Турции

06:06 17.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщает Туту.ру.
Несмотря на рост интереса к внутренним морским направлениям, резкого роста цен по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается. Напротив, по некоторым популярным направлениям аналитики фиксируют даже небольшое снижение среднего чека. Например, в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик — динамика от одного до шести процентов.
При этом, интерес к билетам на российские курорты растет. Это может быть связано не только с приостановкой сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Проездные документы в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31 процент чаще, в Сочи — на 30 процентов, в Симферополь — на 27 процентов.
В десятку популярных авианаправлений по России в апреле — июне 2021 года, по данным аналитиков, входят маршруты Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Екатеринбург, а также Санкт-Петербург — Сочи, Санкт-Петербург — Симферополь.
Средний чек за перелет по направлению из столицы в Симферополь, по данным продаж, составляет около 6,2 тысячи рублей, а в Сочи — порядка 5,7 тысячи рублей в одну сторону.
Самые доступные направления из первой десятки — это Москва — Санкт-Петербург (средний чек — 3 200 рублей в одну сторону) и Москва — Екатеринбург (средний чек — 3 890 рублям в одну сторону).
Тунис - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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