https://ria.ru/20210417/aviabilety-1728597636.html

Эксперты выяснили, подорожали ли авиабилеты после закрытия Турции

Эксперты выяснили, подорожали ли авиабилеты после закрытия Турции

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты после приостановки авиасообщения с... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T06:06

2021-04-17T06:06

2021-04-17T06:06

цены

авиабилеты

отдых

туризм

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россия

туризм

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на перелеты на популярные российские курорты после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщает Туту.ру.Несмотря на рост интереса к внутренним морским направлениям, резкого роста цен по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается. Напротив, по некоторым популярным направлениям аналитики фиксируют даже небольшое снижение среднего чека. Например, в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик — динамика от одного до шести процентов. При этом, интерес к билетам на российские курорты растет. Это может быть связано не только с приостановкой сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Проездные документы в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31 процент чаще, в Сочи — на 30 процентов, в Симферополь — на 27 процентов.В десятку популярных авианаправлений по России в апреле — июне 2021 года, по данным аналитиков, входят маршруты Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Екатеринбург, а также Санкт-Петербург — Сочи, Санкт-Петербург — Симферополь. Средний чек за перелет по направлению из столицы в Симферополь, по данным продаж, составляет около 6,2 тысячи рублей, а в Сочи — порядка 5,7 тысячи рублей в одну сторону. Самые доступные направления из первой десятки — это Москва — Санкт-Петербург (средний чек — 3 200 рублей в одну сторону) и Москва — Екатеринбург (средний чек — 3 890 рублям в одну сторону).

https://ria.ru/20210413/otdykh-1728089732.html

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симферополь

сочи

минеральные воды

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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