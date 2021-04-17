https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728695422.html

В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca

В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:15

2021-04-17T11:15

2021-04-17T11:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca.Ранее департамент здравоохранения австралийского штата новый Южный Уэльс сообщал, что власти начали расследовать смерть женщины, у которой развился тромбоз, предположительно, после вакцинации от коронавируса. По данным телеканала ABC, скончалась 48-летняя женщина с диабетом."Группа по исследованию безопасности вакцин (VSIG) регулятора … пришла к выводу, что недавно зарегистрированный случай тромбоза ... с низким содержанием тромбоцитов, вероятно, связан с вакцинацией. Группа рассмотрела отчет о 48-летней женщине, вакцинированной в Новом Южном Уэльсе и госпитализированной с обширным тромбозом и тромбоцитопенией через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19. К сожалению, этот человек умер в больнице, мы выражаем искренние соболезнования ее семье", - говорится в заявлении регулятора.Всего, как сообщает регулирующий орган, в стране зарегистрировано три случая тробоцитопении – снижения количества тромобоцитов – из-за применения препарата AstraZeneca. Двое других пациентов находятся в больнице и идут на поправку.Правительство Австралии ранее приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19. Австралийский регулятор также рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

https://ria.ru/20210416/tromboz-1728659185.html

новый южный уэльс

австралия

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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, новый южный уэльс, австралия, в мире