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https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728695422.html
В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:15
2021-04-17T11:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
новый южный уэльс
австралия
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca.Ранее департамент здравоохранения австралийского штата новый Южный Уэльс сообщал, что власти начали расследовать смерть женщины, у которой развился тромбоз, предположительно, после вакцинации от коронавируса. По данным телеканала ABC, скончалась 48-летняя женщина с диабетом."Группа по исследованию безопасности вакцин (VSIG) регулятора … пришла к выводу, что недавно зарегистрированный случай тромбоза ... с низким содержанием тромбоцитов, вероятно, связан с вакцинацией. Группа рассмотрела отчет о 48-летней женщине, вакцинированной в Новом Южном Уэльсе и госпитализированной с обширным тромбозом и тромбоцитопенией через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19. К сожалению, этот человек умер в больнице, мы выражаем искренние соболезнования ее семье", - говорится в заявлении регулятора.Всего, как сообщает регулирующий орган, в стране зарегистрировано три случая тробоцитопении – снижения количества тромобоцитов – из-за применения препарата AstraZeneca. Двое других пациентов находятся в больнице и идут на поправку.Правительство Австралии ранее приняло решение не приобретать вакцину Johnson&amp;Johnson от COVID-19. Австралийский регулятор также рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.
https://ria.ru/20210416/tromboz-1728659185.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, новый южный уэльс, австралия, в мире

В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca

11:15 17.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca.
Ранее департамент здравоохранения австралийского штата новый Южный Уэльс сообщал, что власти начали расследовать смерть женщины, у которой развился тромбоз, предположительно, после вакцинации от коронавируса. По данным телеканала ABC, скончалась 48-летняя женщина с диабетом.
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"Группа по исследованию безопасности вакцин (VSIG) регулятора … пришла к выводу, что недавно зарегистрированный случай тромбоза ... с низким содержанием тромбоцитов, вероятно, связан с вакцинацией. Группа рассмотрела отчет о 48-летней женщине, вакцинированной в Новом Южном Уэльсе и госпитализированной с обширным тромбозом и тромбоцитопенией через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19. К сожалению, этот человек умер в больнице, мы выражаем искренние соболезнования ее семье", - говорится в заявлении регулятора.
Всего, как сообщает регулирующий орган, в стране зарегистрировано три случая тробоцитопении – снижения количества тромобоцитов – из-за применения препарата AstraZeneca. Двое других пациентов находятся в больнице и идут на поправку.
Правительство Австралии ранее приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19. Австралийский регулятор также рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaJohnson & JohnsonНовый Южный УэльсАвстралияВ мире
 
 
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