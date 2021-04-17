https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728673310.html

Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после применения вакцины AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:57

2021-04-17T01:57

2021-04-17T09:41

коронавирус covid-19

astrazeneca

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после применения вакцины AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).По состоянию на восьмое апреля, в республике сделали более 2,72 миллиона прививок с помощью этого препарата.Со второго по восьмое апреля в стране выявили девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

франция

париж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, париж, в мире