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Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после применения вакцины AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:57
2021-04-17T09:41
коронавирус covid-19
astrazeneca
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после применения вакцины AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).По состоянию на восьмое апреля, в республике сделали более 2,72 миллиона прививок с помощью этого препарата.Со второго по восьмое апреля в стране выявили девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, париж, в мире

Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

01:57 17.04.2021 (обновлено: 09:41 17.04.2021)
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после применения вакцины AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
По состоянию на восьмое апреля, в республике сделали более 2,72 миллиона прививок с помощью этого препарата.
Со второго по восьмое апреля в стране выявили девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.
Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.
 
Коронавирус COVID-19AstraZenecaФранцияПарижВ мире
 
 
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