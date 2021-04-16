https://ria.ru/20210416/zhurnal-1728545263.html

Защита обжаловала меру пресечения редактору журнала DOXA

Защита обжаловала меру пресечения редактору журнала DOXA

Защита редактора студенческого журнала DOXA Армена Арамяна обжаловала запрет определенных действий, наложенный судом по делу о вовлечении несовершеннолетних в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:54

2021-04-16T11:54

2021-04-16T11:54

россия

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Защита редактора студенческого журнала DOXA Армена Арамяна обжаловала запрет определенных действий, наложенный судом по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.Аналогично поступила, по его сведениям, защита Владимира Метелкина. Наталья Тышкевич и Алла Гутникова пока решение суда не обжаловали, но планируют, добавил Соловьев.Адвокат также сообщил, что намерен сегодня подать заявление в Следственный комитет на спецназовца, который столкнул его с лестницы, когда он приехал представлять интересы своего подзащитного во время обыска в его квартире.В среду Басманный суд избрал Тышкевич, Арамяну, Гутниковой и Метелкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Всем им до 14 июня нельзя покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев. Журналистам предъявлено обвинение в склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению молодые люди отрицают.Ранее журнал DOXA сообщил об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, происшествия