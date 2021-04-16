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В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:50
2021-04-16T18:50
2021-04-16T18:50
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общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным и много ярких эмоций. Кроме того, партнер мероприятия подготовит для посетителей яркую лаунж-зону, интерактивную игру для детей и подарки. Выставка пройдет 25 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8 с 12.00 до 18.00. Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также о вакцинации и обработке животных от паразитов, что особенно актуально в весеннее и летнее время. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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кошки, собаки, бездомные животные, москва, общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Центр реабилитации временно бездомных животных
"Юна
" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля.
Вас будут ждать более сотни самых преданных, красивых и добрых, больших и маленьких собак и кошек, которые мечтают обрести семью. Все животные здоровы, привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, — сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным и много ярких эмоций.
Кроме того, партнер мероприятия подготовит для посетителей яркую лаунж-зону, интерактивную игру для детей и подарки.
Выставка пройдет 25 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8 с 12.00 до 18.00.
Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также о вакцинации и обработке животных от паразитов, что особенно актуально в весеннее и летнее время.
Все подробности
о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах
Центра.