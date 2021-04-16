Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/zhivotnye-1728634848.html
В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:50
2021-04-16T18:50
кошки
собаки
бездомные животные
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728638624_0:234:1800:1247_1920x0_80_0_0_1d03de9a931394d69153202c7564272f.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным и много ярких эмоций. Кроме того, партнер мероприятия подготовит для посетителей яркую лаунж-зону, интерактивную игру для детей и подарки. Выставка пройдет 25 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8 с 12.00 до 18.00. Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также о вакцинации и обработке животных от паразитов, что особенно актуально в весеннее и летнее время. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/zhivotnoe-1602641017.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728638624_0:40:1800:1390_1920x0_80_0_0_0a93d716a089d0c2e741477e29a77bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кошки, собаки, бездомные животные, москва, общество

В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

18:50 16.04.2021
 
© Предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Афиша благотворительного мероприятия "Юна-Фест"
Афиша благотворительного мероприятия Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля.
Вас будут ждать более сотни самых преданных, красивых и добрых, больших и маленьких собак и кошек, которые мечтают обрести семью. Все животные здоровы, привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, — сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным и много ярких эмоций.
Кошка и собака - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:27Сказано в эфире
Кошки против собак: какие животные популярнее в Сети?
Кроме того, партнер мероприятия подготовит для посетителей яркую лаунж-зону, интерактивную игру для детей и подарки.
Выставка пройдет 25 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8 с 12.00 до 18.00.
Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также о вакцинации и обработке животных от паразитов, что особенно актуально в весеннее и летнее время.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
кошкисобакибездомные животныеМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
Лента новостейМолния