https://ria.ru/20210416/zhivotnye-1728634848.html

В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:50

2021-04-16T18:50

2021-04-16T18:50

кошки

собаки

бездомные животные

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 25 апреля.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным и много ярких эмоций. Кроме того, партнер мероприятия подготовит для посетителей яркую лаунж-зону, интерактивную игру для детей и подарки. Выставка пройдет 25 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8 с 12.00 до 18.00. Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также о вакцинации и обработке животных от паразитов, что особенно актуально в весеннее и летнее время. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/zhivotnoe-1602641017.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, собаки, бездомные животные, москва, общество