https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728613896.html
Звезда "Универа" решил "нарушить субординацию" и высказался о Зеленском
Звезда "Универа" решил "нарушить субординацию" и высказался о Зеленском
Российский актер и юморист Станислав Ярушин, известный по роли в сериале "Универ", рассказал в эфире YouТube-шоу "Ходят слухи" об отношениях с бывшим коллегой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:36
2021-04-16T16:36
2021-04-16T17:28
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский актер и юморист Станислав Ярушин, известный по роли в сериале "Универ", рассказал в эфире YouТube-шоу "Ходят слухи" об отношениях с бывшим коллегой Владимиром Зеленским."Я не знаю, как его сейчас, Владимир Александрович? Ну это отсутствие субординации в моем случае сейчас будет, я прошу прощения, мы с Володей-то Зеленским потусили в свои годы", — сыронизировал он.Ярушин вспомнил, что играл вместе с Зеленским за сборную КВН. По его словам, в то время никто из участников телевизионной игры не мог предположить, "как повернется жизнь".
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россия, шоу-бизнес, звезды, сериалы, квн, владимир зеленский, украина, в мире