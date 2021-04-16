https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728613896.html

Звезда "Универа" решил "нарушить субординацию" и высказался о Зеленском

Звезда "Универа" решил "нарушить субординацию" и высказался о Зеленском

Российский актер и юморист Станислав Ярушин, известный по роли в сериале "Универ", рассказал в эфире YouТube-шоу "Ходят слухи" об отношениях с бывшим коллегой... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:36

2021-04-16T16:36

2021-04-16T17:28

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский актер и юморист Станислав Ярушин, известный по роли в сериале "Универ", рассказал в эфире YouТube-шоу "Ходят слухи" об отношениях с бывшим коллегой Владимиром Зеленским."Я не знаю, как его сейчас, Владимир Александрович? Ну это отсутствие субординации в моем случае сейчас будет, я прошу прощения, мы с Володей-то Зеленским потусили в свои годы", — сыронизировал он.Ярушин вспомнил, что играл вместе с Зеленским за сборную КВН. По его словам, в то время никто из участников телевизионной игры не мог предположить, "как повернется жизнь".

https://ria.ru/20210401/zelenskaya-1603775366.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, звезды, сериалы, квн, владимир зеленский, украина, в мире