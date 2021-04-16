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Зеленский заявил, что стал более жестким политиком
Зеленский заявил, что стал более жестким политиком
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:22
2021-04-16T15:22
россия
донбасс
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе.По словам Зеленского, интервью которого обнародовал его офис, для достижения мира в Донбассе необходимы "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами".Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. "Главное, чтобы Россия делала то же самое", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728287346.html
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россия, донбасс, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Зеленский заявил, что стал более жестким политиком

15:22 16.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе.

"Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней, то, действительно, становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны", - заявил Зеленский итальянскому изданию La Repubblica, отвечая на вопрос, что сделало его более "милитаристским" президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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По словам Зеленского, интервью которого обнародовал его офис, для достижения мира в Донбассе необходимы "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами".
Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. "Главное, чтобы Россия делала то же самое", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
 
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