https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728597488.html

Зеленский заявил, что стал более жестким политиком

Зеленский заявил, что стал более жестким политиком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:22

2021-04-16T15:22

2021-04-16T15:22

россия

донбасс

владимир зеленский

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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе.По словам Зеленского, интервью которого обнародовал его офис, для достижения мира в Донбассе необходимы "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами".Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. "Главное, чтобы Россия делала то же самое", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728287346.html

https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html

россия

донбасс

украина

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россия, донбасс, владимир зеленский, оон, украина, в мире