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Зеленский заявил, что стал более жестким политиком
Зеленский заявил, что стал более жестким политиком
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:22
2021-04-16T15:22
2021-04-16T15:22
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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе.По словам Зеленского, интервью которого обнародовал его офис, для достижения мира в Донбассе необходимы "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами".Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. "Главное, чтобы Россия делала то же самое", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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россия, донбасс, владимир зеленский, оон, украина, в мире
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну в Донбассе
.
"Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней, то, действительно, становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны", - заявил Зеленский итальянскому изданию La Repubblica, отвечая на вопрос, что сделало его более "милитаристским" президентом.
По словам Зеленского, интервью которого обнародовал его офис, для достижения мира в Донбассе необходимы "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами".
Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. "Главное, чтобы Россия делала то же самое", - добавил он.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.