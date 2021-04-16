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Туризм
https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728505401.html
Зеленский призвал нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Зеленский призвал нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки РФ авиасообщения с этой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:36
2021-04-16T01:46
туризм
коронавирус covid-19
россия
владимир зеленский
турция
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки РФ авиасообщения с этой страной.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня.По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма."Мы с ним (президентом Турции - ред. ) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию", - сказал Зеленский в видеокоментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728427425.html
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коронавирус covid-19, россия, владимир зеленский, турция, киев, украина, в мире

Зеленский призвал нарастить турпоток в Турцию после ограничений России

01:36 16.04.2021 (обновлено: 01:46 16.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки РФ авиасообщения с этой страной.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня.
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По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.
"Мы с ним (президентом Турции - ред. ) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию", - сказал Зеленский в видеокоментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
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