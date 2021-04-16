https://ria.ru/20210416/zdanie-1728515313.html

В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк

В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк

Фанерное здание обрушилось при входе в парк в Лесозаводске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:26

2021-04-16T08:26

2021-04-16T09:13

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесозаводск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Фанерное здание обрушилось при входе в парк в Лесозаводске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.В соцсетях опубликованы фото с обрушения. На них видно, как обрушенное здание придавило три машины."Это фанерное строение, отвечающее за декор при входе в парк. Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется", - сказал собеседник.По его словам, хозяин здания не объявлялся лет 10, и оно пришло в упадок.

россия

лесозаводск

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесозаводск, приморский край, происшествия