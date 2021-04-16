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В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк
В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк
Фанерное здание обрушилось при входе в парк в Лесозаводске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:26
2021-04-16T09:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесозаводск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Фанерное здание обрушилось при входе в парк в Лесозаводске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.В соцсетях опубликованы фото с обрушения. На них видно, как обрушенное здание придавило три машины."Это фанерное строение, отвечающее за декор при входе в парк. Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется", - сказал собеседник.По его словам, хозяин здания не объявлялся лет 10, и оно пришло в упадок.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесозаводск, приморский край, происшествия

В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк

08:26 16.04.2021 (обновлено: 09:13 16.04.2021)
 
© Фото : @vseobovsem_lesozavodskНа месте обрушения фанерного здания в Лесозаводске
На месте обрушения фанерного здания в Лесозаводске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : @vseobovsem_lesozavodsk
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Фанерное здание обрушилось при входе в парк в Лесозаводске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
В соцсетях опубликованы фото с обрушения. На них видно, как обрушенное здание придавило три машины.
© Фото : @vseobovsem_lesozavodskНа месте обрушения фанерного здания в Лесозаводске
На месте обрушения фанерного здания в Лесозаводске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : @vseobovsem_lesozavodsk
На месте обрушения фанерного здания в Лесозаводске
"Это фанерное строение, отвечающее за декор при входе в парк. Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется", - сказал собеседник.
По его словам, хозяин здания не объявлялся лет 10, и оно пришло в упадок.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛесозаводскПриморский крайПроисшествия
 
 
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