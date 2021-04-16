https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html

Дизайн новой Windows попал в Сеть

Дизайн новой Windows попал в Сеть

Операционная система Windows 10 2021 года получит обновленный дизайн интерфейса. Скриншоты опубликованы порталом Windows Latest. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:40

2021-04-16T16:40

2021-04-16T16:41

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Операционная система Windows 10 2021 года получит обновленный дизайн интерфейса. Скриншоты опубликованы порталом Windows Latest.Изменения интерфейса были впервые случайно раскрыты самой Microsoft, после чего были удалены. Скриншоты демонстрируют приложение "Параметры", которое получило современный внешний вид и закругленные углы окна.Позже инсайдеры поделились и окнами других программ из тестовых сборок Windows 10, окна которых тоже отличаются закругленными углами. Например, такое решение обнаружено в "Терминале".Крупное обновление Windows 10 под кодовым название Sun Valley ожидается во второй половине 2021 года. Microsoft внедрит множество улучшений и переработает визуальную составляющую ОС.

https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии