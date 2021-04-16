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Наука
https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html
Дизайн новой Windows попал в Сеть
Дизайн новой Windows попал в Сеть
Операционная система Windows 10 2021 года получит обновленный дизайн интерфейса. Скриншоты опубликованы порталом Windows Latest. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:40
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наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Операционная система Windows 10 2021 года получит обновленный дизайн интерфейса. Скриншоты опубликованы порталом Windows Latest.Изменения интерфейса были впервые случайно раскрыты самой Microsoft, после чего были удалены. Скриншоты демонстрируют приложение "Параметры", которое получило современный внешний вид и закругленные углы окна.Позже инсайдеры поделились и окнами других программ из тестовых сборок Windows 10, окна которых тоже отличаются закругленными углами. Например, такое решение обнаружено в "Терминале".Крупное обновление Windows 10 под кодовым название Sun Valley ожидается во второй половине 2021 года. Microsoft внедрит множество улучшений и переработает визуальную составляющую ОС.
https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html
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windows, microsoft corporation, технологии

Дизайн новой Windows попал в Сеть

16:40 16.04.2021 (обновлено: 16:41 16.04.2021)
 
© Windows LatestWindows 10
Windows 10 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Windows Latest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Операционная система Windows 10 2021 года получит обновленный дизайн интерфейса. Скриншоты опубликованы порталом Windows Latest.
Изменения интерфейса были впервые случайно раскрыты самой Microsoft, после чего были удалены. Скриншоты демонстрируют приложение "Параметры", которое получило современный внешний вид и закругленные углы окна.
Позже инсайдеры поделились и окнами других программ из тестовых сборок Windows 10, окна которых тоже отличаются закругленными углами. Например, такое решение обнаружено в "Терминале".
Крупное обновление Windows 10 под кодовым название Sun Valley ожидается во второй половине 2021 года. Microsoft внедрит множество улучшений и переработает визуальную составляющую ОС.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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