https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728628853.html

Зеленский прокомментировал сообщения о встрече Путина и Байдена

Зеленский прокомментировал сообщения о встрече Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным возможные переговоры президентов РФ и США, но обговаривать вопросы Киева на такой встрече... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:53

2021-04-16T17:53

2021-04-16T18:24

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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным возможные переговоры президентов РФ и США, но обговаривать вопросы Киева на такой встрече без его участия непредметно.По его словам, лидеры США и РФ, вероятно, будут обговаривать вопросы Украины, но без участия Киева это неправильно и непредметно."Но если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным, то мне кажется, вопрос даже не в справедливости, но мне кажется это будет не так предметно, если они будут обсуждать Украину без нас. Это не будет правильно. И еще раз покажет, что большим странам кажется, что все происходит вокруг них. Но мне кажется, мир намного больше", - добавил он.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.Позже, 15 апреля, США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20210416/potok-1728542758.html

https://ria.ru/20210416/razgovor-1728564827.html

россия

сша

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россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире