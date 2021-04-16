Зеленский прокомментировал сообщения о встрече Путина и Байдена
17:53 16.04.2021 (обновлено: 18:24 16.04.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным возможные переговоры президентов РФ и США, но обговаривать вопросы Киева на такой встрече без его участия непредметно.
"Я считаю, что это (встреча Байдена с Путиным – ред.) это правильно. Это очень вовремя и очень важно. В любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. Поэтому мне кажется, это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами, мне кажется, должен быть. Потому что иногда, когда такие великие государства не разговаривают, страдают другие", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.
По его словам, лидеры США и РФ, вероятно, будут обговаривать вопросы Украины, но без участия Киева это неправильно и непредметно.
"Но если они будут поднимать вопрос Украины, я уверен, что такой вопрос может быть актуальным, то мне кажется, вопрос даже не в справедливости, но мне кажется это будет не так предметно, если они будут обсуждать Украину без нас. Это не будет правильно. И еще раз покажет, что большим странам кажется, что все происходит вокруг них. Но мне кажется, мир намного больше", - добавил он.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
Позже, 15 апреля, США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.