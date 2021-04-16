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В Кремле не ставят условий для встречи Путина и Байдена
В Кремле не ставят условий для встречи Путина и Байдена
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями, об этом российский лидер не заявлял, сообщил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:03
2021-04-16T13:03
2021-04-16T13:03
россия
джо байден
дмитрий песков
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сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями, об этом российский лидер не заявлял, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Песков отметил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.Позже, 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/politika-1728467029.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Возможная встреча президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
не оговаривается какими-либо условиями, об этом российский лидер не заявлял, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
"Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась.
Песков отметил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
Позже, 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.