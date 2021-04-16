Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле
12:25 16.04.2021 (обновлено: 14:19 16.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его встреча с Владимиром Путиным.
"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".
По словам белорусского президента, затем запланирован форум в Подмосковье, а после него — заседание cоюзного Совмина России и Белоруссии.
"После, в сентябре-октябре — договоримся по обстановке — Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", — заключил Лукашенко.
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Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров двух стран запланирована на 22 апреля.
"Она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию", — добавил представитель Кремля.