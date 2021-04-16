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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:25

2021-04-16T12:25

2021-04-16T14:19

михаил мишустин

александр лукашенко

владимир путин

россия

москва

белоруссия

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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его встреча с Владимиром Путиным.По словам белорусского президента, затем запланирован форум в Подмосковье, а после него — заседание cоюзного Совмина России и Белоруссии."После, в сентябре-октябре — договоримся по обстановке — Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", — заключил Лукашенко.Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров двух стран запланирована на 22 апреля.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

россия

москва

белоруссия

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2021

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михаил мишустин, александр лукашенко, владимир путин, россия, москва, белоруссия