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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:25
2021-04-16T14:19
михаил мишустин
александр лукашенко
владимир путин
россия
москва
белоруссия
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его встреча с Владимиром Путиным.По словам белорусского президента, затем запланирован форум в Подмосковье, а после него — заседание cоюзного Совмина России и Белоруссии."После, в сентябре-октябре — договоримся по обстановке — Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", — заключил Лукашенко.Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров двух стран запланирована на 22 апреля.
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
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михаил мишустин, александр лукашенко, владимир путин, россия, москва, белоруссия

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

12:25 16.04.2021 (обновлено: 14:19 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске сообщил, что ориентировочно на 22 апреля планируется его встреча с Владимиром Путиным.
"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
По словам белорусского президента, затем запланирован форум в Подмосковье, а после него — заседание cоюзного Совмина России и Белоруссии.
"После, в сентябре-октябре — договоримся по обстановке — Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", — заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:16
Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров двух стран запланирована на 22 апреля.
"Она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию", — добавил представитель Кремля.
 
Михаил МишустинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияМоскваБелоруссия
 
 
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