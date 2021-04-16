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В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача
В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача
В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:45
2021-04-16T16:45
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
бабушкинский район
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Преступления совершались около четырех лет, с 2015-го по май 2019 года в арендованном помещении на улице Чечерина (Бабушкинский район), а также в квартире по Ярославскому шоссе.По данным следствия, выдавая себя за врача, извращенец совершал в отношении детей "иные насильственные действия сексуального характера" и фотографировал их.О случившемся стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока четыре эпизода.Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Параллельно ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, способен ли он отвечать за свои поступки.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все потерпевшие – девочки. Как именно задержанному удавалось заманивать их на "медицинский осмотр", не раскрывается.
https://ria.ru/20210211/uchitel-1597116037.html
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россия
москва
бабушкинский район
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, бабушкинский район, происшествия

В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача

16:45 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Преступления совершались около четырех лет, с 2015-го по май 2019 года в арендованном помещении на улице Чечерина (Бабушкинский район), а также в квартире по Ярославскому шоссе.
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По данным следствия, выдавая себя за врача, извращенец совершал в отношении детей "иные насильственные действия сексуального характера" и фотографировал их.
О случившемся стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока четыре эпизода.
"В совершении указанного преступления задержан мужчина 1967 года рождения. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела... В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.
Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Параллельно ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, способен ли он отвечать за свои поступки.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все потерпевшие – девочки. Как именно задержанному удавалось заманивать их на "медицинский осмотр", не раскрывается.
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