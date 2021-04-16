В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Преступления совершались около четырех лет, с 2015-го по май 2019 года в арендованном помещении на улице Чечерина (Бабушкинский район), а также в квартире по Ярославскому шоссе.
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По данным следствия, выдавая себя за врача, извращенец совершал в отношении детей "иные насильственные действия сексуального характера" и фотографировал их.
О случившемся стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока четыре эпизода.
"В совершении указанного преступления задержан мужчина 1967 года рождения. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела... В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.
Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Параллельно ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, способен ли он отвечать за свои поступки.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все потерпевшие – девочки. Как именно задержанному удавалось заманивать их на "медицинский осмотр", не раскрывается.
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