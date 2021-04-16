https://ria.ru/20210416/vrach-1728616157.html

В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача

В Москве задержали педофила, выдававшего себя за врача

В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:45

2021-04-16T16:45

2021-04-16T16:45

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

бабушкинский район

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве задержан мнимый врач, подозреваемый в надругательстве над несколькими детьми, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Преступления совершались около четырех лет, с 2015-го по май 2019 года в арендованном помещении на улице Чечерина (Бабушкинский район), а также в квартире по Ярославскому шоссе.По данным следствия, выдавая себя за врача, извращенец совершал в отношении детей "иные насильственные действия сексуального характера" и фотографировал их.О случившемся стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока четыре эпизода.Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям. Параллельно ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, способен ли он отвечать за свои поступки.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все потерпевшие – девочки. Как именно задержанному удавалось заманивать их на "медицинский осмотр", не раскрывается.

https://ria.ru/20210211/uchitel-1597116037.html

https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html

россия

москва

бабушкинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, бабушкинский район, происшествия