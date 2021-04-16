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В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая
В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая
Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:09
2021-04-16T17:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней."Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.
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россия, петр бирюков, москва, общество

В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая

09:09 16.04.2021 (обновлено: 17:08 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

"Отключать горячую воду начнут с 11 мая. Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней.
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"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.
 
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