В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая
09:09 16.04.2021 (обновлено: 17:08 16.04.2021)
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Отключать горячую воду начнут с 11 мая. Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней.
"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.