https://ria.ru/20210416/voda-1728519217.html

В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая

В Москве начнут отключать горячую воду с 11 мая

Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:09

2021-04-16T09:09

2021-04-16T17:08

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней."Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210414/pereplanirovka-1727596573.html

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россия, петр бирюков, москва, общество