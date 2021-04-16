https://ria.ru/20210416/vklady-1728573637.html

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вкладывать деньги в ценные бумаги. Об этом он рассказал в интервью URA.RU. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:39

2021-04-16T13:39

2021-04-16T15:00

андрей нечаев

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вкладывать деньги в ценные бумаги. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.По его словам, их рынок — это надежный инструмент, с помощью которого можно получить неплохие результаты.Экономист также рекомендовал вложиться в приносящие прибыль облигации, в частности ОФЗ (федерального займа), — прирост может составить более семи процентов.Вместе с тем экс-министр отметил, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ, поэтому этим необходимо заниматься регулярно.Он признает, что от компаний можно получить гораздо большие дивиденды, нежели от банков. По мнению Нечаева, в последнее время наблюдается переход большого количества клиентов из банков на фондовый рынок и в брокерские компании.

https://ria.ru/20210214/dengi-1597428111.html

https://ria.ru/20200601/1572199924.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей нечаев, общество