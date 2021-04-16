https://ria.ru/20210416/viking-1728595623.html

Суд в Петербурге не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном

Суд в Петербурге не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном

Суд не разрешил жителю Петербурга поменять имя с "Викинг Владимир Алексеевич" на "Нортон Эрик", сообщает объединенная пресс-служба городских судов. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:16

2021-04-16T15:16

2021-04-16T15:23

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Суд не разрешил жителю Петербурга поменять имя с "Викинг Владимир Алексеевич" на "Нортон Эрик", сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, Викинг обратился в суд с иском о признании неправомерным отказа отдела записи актов гражданского состояния Московского района в регистрации перемены имени с "Викинг Владимир Алексеевич" на "Нортон Эрик". Отдел записи отказал в регистрации перемены имени, так как в новом имени исключается отчество."Отсутствие отчества физического лица допускается в соответствии с законами субъектов Российской Федерации или основывается на национальном обычае. Законодательство Санкт-Петербурга не предусматривает отсутствие отчества физического лица. Применимый к спорным правоотношениям национальный обычай не установлен", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210323/imya-1602550136.html

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россия, санкт-петербург, общество