https://ria.ru/20210416/veteran-1728509416.html
Во Владивостоке участнице войны, объявившей голодовку, вернули квартиру
Во Владивостоке участнице войны, объявившей голодовку, вернули квартиру
Приморская прокуратура помогла вернуть квартиру 97-летней жительнице Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны, которая объявила голодовку после того,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:41
2021-04-16T04:41
2021-04-16T10:35
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квартира
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Приморская прокуратура помогла вернуть квартиру 97-летней жительнице Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны, которая объявила голодовку после того, как ее жильем незаконно завладели родственники. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. Сообщения о голодовке пожилой женщины, лишившейся единственной квартиры, появились в одной из соцсетей. Прокуратура начала проверку.Выяснилось, что в 2008 году смертельно больной муж женщины заключил с родственниками договор купли-продажи однокомнатной квартиры, чтобы те после его смерти присматривали за его супругой. Через несколько месяцев мужчина умер, а его вдова полагала, что квартира остается в ее собственности. Только в 2019 году она узнала от знакомых, что жильем больше не владеет, потребовала от родственников вернуть квартиру, но получила отказ.Прокурор подал в суд иск о признании сделки недействительной. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил это требование. После вступления решения в силу прокурор проконтролирует его исполнение.
https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html
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россия, квартира, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости.
Приморская прокуратура помогла вернуть квартиру 97-летней жительнице Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны, которая объявила голодовку после того, как ее жильем незаконно завладели родственники. Об этом говорится на сайте
надзорного ведомства.
Сообщения о голодовке пожилой женщины, лишившейся единственной квартиры, появились в одной из соцсетей. Прокуратура начала проверку.
Выяснилось, что в 2008 году смертельно больной муж женщины заключил с родственниками договор купли-продажи однокомнатной квартиры, чтобы те после его смерти присматривали за его супругой.
"При этом ветеран оформила доверенность на заключение сделки от своего имени, не понимая ее природы, поскольку доверяла своим родственникам и мужу", — пояснили в прокуратуре.
Через несколько месяцев мужчина умер, а его вдова полагала, что квартира остается в ее собственности. Только в 2019 году она узнала от знакомых, что жильем больше не владеет, потребовала от родственников вернуть квартиру, но получила отказ.
Прокурор подал в суд иск о признании сделки недействительной. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил это требование. После вступления решения в силу прокурор проконтролирует его исполнение.