https://ria.ru/20210416/veteran-1728509416.html

Во Владивостоке участнице войны, объявившей голодовку, вернули квартиру

Во Владивостоке участнице войны, объявившей голодовку, вернули квартиру

Приморская прокуратура помогла вернуть квартиру 97-летней жительнице Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны, которая объявила голодовку после того,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:41

2021-04-16T04:41

2021-04-16T10:35

россия

квартира

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Приморская прокуратура помогла вернуть квартиру 97-летней жительнице Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны, которая объявила голодовку после того, как ее жильем незаконно завладели родственники. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. Сообщения о голодовке пожилой женщины, лишившейся единственной квартиры, появились в одной из соцсетей. Прокуратура начала проверку.Выяснилось, что в 2008 году смертельно больной муж женщины заключил с родственниками договор купли-продажи однокомнатной квартиры, чтобы те после его смерти присматривали за его супругой. Через несколько месяцев мужчина умер, а его вдова полагала, что квартира остается в ее собственности. Только в 2019 году она узнала от знакомых, что жильем больше не владеет, потребовала от родственников вернуть квартиру, но получила отказ.Прокурор подал в суд иск о признании сделки недействительной. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил это требование. После вступления решения в силу прокурор проконтролирует его исполнение.

https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html

https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html

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россия, квартира, владивосток, приморский край, происшествия