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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728518539.html
В Южной Корее рассказали о планах по производству "Спутника V"
В Южной Корее рассказали о планах по производству "Спутника V"
Южнокорейские компании по контракту с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) сформировали еще один консорциум для производства вакцины от коронавируса... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:04
2021-04-16T10:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 16 апр - РИА Новости. Южнокорейские компании по контракту с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) сформировали еще один консорциум для производства вакцины от коронавируса "Спутник V", договорились о трансфере технологий и планируют выпуск пробной партии в августе, сообщили РИА Новости в компании Huons Global.Huons Global сообщила в пятницу на своем официальном сайте, что заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и возглавит консорциум по производству российской вакцины "Спутник V", который будет производить "более 100 миллионов доз в месяц". Помимо Huons Global, в консорциум входят еще три местные компании - Prestige BioPharma, Humedix и Boran Pharma.Как пояснили РИА Новости в компании, созданный Huons Global консорциум южнокорейских производителей будет дополнять консорциум из семи компаний, организованный компанией GL Rapha (Hankook Korus). В августе планируется приступить к производству пробной партии, после изготовления которой еще необходимо пройти процедуру валидации. При этом объявленное Huons Global создание мощностей для производства 100 млн доз не означает наличие контракта на поставку соответствующих объемов, но компания заявила, что будет действовать "соответственно запросам РФПИ"."Пока мы не можем раскрыть детальных графиков по получению оборудования и налаживанию производства, а также обязательств по объемам, но впоследствии можем о них проинформировать. Объемы поставок, суммы и другие детали на данный момент являются предметом неразглашения по договору. Тем не менее, мы можем подтвердить, что договорились о технологическом трансфере", - заявили в пресс-службе Huons Global.Так, технологию производства "Спутник V" получит Huons Global как главная в консорциуме, но за каждой компанией закреплены свои роли, и они в совокупности планируют наладить массовое производство. При этом компания Humedix, заявленная также как участник консорциума GL Rapha, будет входить в оба консорциума.В четверг сообщалось, что консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести в целом 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, при этом сама GL Rapha раньше заключила контракт с РФПИ на создание еще 150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha уже завершена, пробная партия создана и отправлена в Россию. Ожидается, что вскоре начнется полномасштабное коммерческое производство.Весь заявленный объем будет создаваться на экспорт. Как заявляла ранее GL Rapha, компании готовы отправлять вакцину туда, куда укажет РФПИ. В самой Южной Корее российскую вакцину пока не используют, также южнокорейское правительство ранее сообщало, что пока не получало от России официальной заявки на одобрение использования "Спутник V" в Южной Корее.Huons Global – холдинг, объединяющий ряд компаний, работающих в сфере фармацевтики, ведет свою историю с 1965 года. Основная производственная площадка расположена в городе Чечхон в 100 километрах к юго-востоку от Сеула. В конце прошлого года входящая к холдинг компания Humedix сообщала о получении в России разрешения на экстренное использование своего теста на антигены к COVID-19 и получение заказов на более 1 млн комплектов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее рассказали о планах по производству "Спутника V"

09:04 16.04.2021 (обновлено: 10:04 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СЕУЛ, 16 апр - РИА Новости. Южнокорейские компании по контракту с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) сформировали еще один консорциум для производства вакцины от коронавируса "Спутник V", договорились о трансфере технологий и планируют выпуск пробной партии в августе, сообщили РИА Новости в компании Huons Global.
Huons Global сообщила в пятницу на своем официальном сайте, что заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и возглавит консорциум по производству российской вакцины "Спутник V", который будет производить "более 100 миллионов доз в месяц". Помимо Huons Global, в консорциум входят еще три местные компании - Prestige BioPharma, Humedix и Boran Pharma.
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Как пояснили РИА Новости в компании, созданный Huons Global консорциум южнокорейских производителей будет дополнять консорциум из семи компаний, организованный компанией GL Rapha (Hankook Korus). В августе планируется приступить к производству пробной партии, после изготовления которой еще необходимо пройти процедуру валидации. При этом объявленное Huons Global создание мощностей для производства 100 млн доз не означает наличие контракта на поставку соответствующих объемов, но компания заявила, что будет действовать "соответственно запросам РФПИ".
"Пока мы не можем раскрыть детальных графиков по получению оборудования и налаживанию производства, а также обязательств по объемам, но впоследствии можем о них проинформировать. Объемы поставок, суммы и другие детали на данный момент являются предметом неразглашения по договору. Тем не менее, мы можем подтвердить, что договорились о технологическом трансфере", - заявили в пресс-службе Huons Global.
Так, технологию производства "Спутник V" получит Huons Global как главная в консорциуме, но за каждой компанией закреплены свои роли, и они в совокупности планируют наладить массовое производство. При этом компания Humedix, заявленная также как участник консорциума GL Rapha, будет входить в оба консорциума.
В четверг сообщалось, что консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести в целом 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, при этом сама GL Rapha раньше заключила контракт с РФПИ на создание еще 150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha уже завершена, пробная партия создана и отправлена в Россию. Ожидается, что вскоре начнется полномасштабное коммерческое производство.
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Весь заявленный объем будет создаваться на экспорт. Как заявляла ранее GL Rapha, компании готовы отправлять вакцину туда, куда укажет РФПИ. В самой Южной Корее российскую вакцину пока не используют, также южнокорейское правительство ранее сообщало, что пока не получало от России официальной заявки на одобрение использования "Спутник V" в Южной Корее.
Huons Global – холдинг, объединяющий ряд компаний, работающих в сфере фармацевтики, ведет свою историю с 1965 года. Основная производственная площадка расположена в городе Чечхон в 100 километрах к юго-востоку от Сеула. В конце прошлого года входящая к холдинг компания Humedix сообщала о получении в России разрешения на экстренное использование своего теста на антигены к COVID-19 и получение заказов на более 1 млн комплектов.
 
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