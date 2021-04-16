https://ria.ru/20210416/uran-1728601299.html

Открыт самый легкий изотоп урана

Открыт самый легкий изотоп урана

В ходе экспериментов по альфа-распаду китайским физикам впервые удалось синтезировать новый, сверхлегкий короткоживущий изотоп уран-214. Ученые также... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:36

2021-04-16T15:36

2021-04-16T15:36

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физика

химия

китай

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В ходе экспериментов по альфа-распаду китайским физикам впервые удалось синтезировать новый, сверхлегкий короткоживущий изотоп уран-214. Ученые также обнаружили, что сильное протон-нейтронное взаимодействие в области тяжелых ядер приводит к значительному увеличению вероятности образования альфа-частиц при альфа-распаде. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics Review Letters.Альфа-распад — вид радиоактивного распада ядра, в результате которого происходит испускание положительно заряженной частицы, образованной двумя протонами и двумя нейтронами — ядра атома гелия-4, или альфа-частицы. При этом массовое число ядра уменьшается на 4, а атомный номер — на 2. Альфа-распад наблюдается только у тяжелых ядер.Хотя физики изучают явление альфа-распада уже более ста лет, ядерная теория до сих пор не может объяснить, как именно в ядре образуются альфа-частицы, которые можно рассматривать не только как два протона плюс два нейтрона, но и как две пары протон-нейтрон.Исследователи из Института современной физики (IMP) Китайской академии наук провели эксперименты на газонаполненном ядерном спектрометре отдачи ускорителя тяжелых ионов (SHANS) в Центре исследования тяжелых ионов в Ланьчжоу и впервые экспериментально доказали, что при сильном протон-нейтронном взаимодействии в области тяжелых ядер значительно возрастает вероятность альфа-распада и образования альфа-частиц. Ученые направляли в вольфрамовую мишень луч аргона, который запускал реакции термоядерного испарения, и с помощью спектрометра отслеживали результаты реакции. Среди продуктов термоядерного синтеза авторы идентифицировали два открытых ранее легких изотопа урана — уран-216 и уран-218, а также один новый — уран-214 с периодом полураспада 0,5 миллисекунды. Это самый легкий изотоп урана, обнаруженный до сих пор.Число нейтронов в этом изотопе близко к так называемому магическому нейтронному числу 126, что делает его особенно интересным для изучения. "Магические" изотопы необычайно стабильны, и наблюдение за их ближайшими соседями дает возможность исследовать, как структура ядра влияет на процессы радиоактивного распада."Ядра рядом с магическим числом нейтронов N=126 представляют собой идеальное место для исследования того, как изменения ядерной структуры влияют на свойства альфа-распада", — приводятся в пресс-релизе Китайской академии наук слова первого автора статьи Чжан Чжиюаня (Zhang Zhiyuan) из IMP.Измерив параметры распада 214,216,218U, физики установили, что три наблюдаемых изотопа урана испытывают самое сильное протон-нейтронное взаимодействие по сравнению с изотопами других элементов, и это существенным образом влияет на образование альфа-частиц в ядре."Анализируя экспериментальные данные, можно сказать, что поведение протон-нейтронного взаимодействия играет решающую роль в альфа-распаде", — говорит Чжан.Авторы предполагают, что аналогичный эффект существует во всей трансурановой ядерной области с крайним дефицитом нейтронов, что открывает новые возможности в изучении альфа-распада атомных ядер.

https://ria.ru/20210401/svet-1603850039.html

https://ria.ru/20210331/antiveschestvo-1603674715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, химия, китай