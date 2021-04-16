https://ria.ru/20210416/ukraina-1728630297.html
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос членства Украины в НАТО
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос членства Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:02
2021-04-16T18:02
2021-04-16T18:26
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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО.Зеленский в пятницу прибыл в Париж, где провел переговоры с Макроном, а также встречу в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель.Он отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в вопросе получения Украиной плана действий по членству в НАТО. "Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции… Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - сказал Зеленский.Также Владимир Зеленский заявил, что на встрече поднимался вопрос о членстве Украины в ЕС.По его словам, он предложил Макрону ознакомиться с декларацией и дать свой ответ.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728498830.html
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эммануэль макрон, нато, владимир зеленский, ангела меркель, франция, украина, в мире