https://ria.ru/20210416/ukraina-1728608515.html

Киев попросил США расширить программу обучения украинских военных

Киев попросил США расширить программу обучения украинских военных

Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами, заявил в пятницу на брифинге премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:07

2021-04-16T16:07

2021-04-16T16:22

денис шмыгаль

ллойд остин

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киев

украина

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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами, заявил в пятницу на брифинге премьер Украины Денис Шмыгаль.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжить отправку Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов в соответствии с потребностями Киева.При этом он отметил, что в пятницу состоялась восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области.По мнению украинского премьера, расширение военно-технического сотрудничества и международные программы по подготовке украинских военных являются "фактором сдерживания агрессора".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728329216.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

сша

киев

украина

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денис шмыгаль, ллойд остин, сша, киев, украина, в мире