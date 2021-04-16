Киев попросил США расширить программу обучения украинских военных
16:07 16.04.2021 (обновлено: 16:22 16.04.2021)
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Киев просит США расширить программу обучения украинских солдат американскими инструкторами, заявил в пятницу на брифинге премьер Украины Денис Шмыгаль.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжить отправку Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов в соответствии с потребностями Киева.
"Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ (по обучению украинских солдат – ред.), конечно,… мы просим (США - ред.) и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне (во Львовской области – ред.), а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с временно поверенным в делах США Кристиной Квин.
При этом он отметил, что в пятницу состоялась восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области.
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По мнению украинского премьера, расширение военно-технического сотрудничества и международные программы по подготовке украинских военных являются "фактором сдерживания агрессора".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.