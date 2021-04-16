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Пермские предприятия продали через биржу 12,9 тысячи тонн минудобрений
Пермские предприятия продали через биржу 12,9 тысячи тонн минудобрений
Производители минеральных удобрений Пермского края с 2019 года продали через торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 12,9... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:03
2021-04-16T18:03
дмитрий махонин
спбмтсб
минеральные удобрения
пермь
пермский край
экономика
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ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Производители минеральных удобрений Пермского края с 2019 года продали через торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 12,9 тысячи тонн продукции, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу в Перми завершилась XIII Международная конференция "Минеральные удобрения". Организатором мероприятия выступила группа CREON Energy в партнерстве с СПбМТСБ и при поддержке правительства Пермского края.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил на конференции, что регион занимает лидирующие позиции в сфере производства минеральных удобрений. По его словам, ежегодно в регионе производится 20% калийных удобрений от всего мирового объема, а "с 2019 года предприятия Пермского края реализуют эту продукцию на бирже". "За это время через торги было продано 12,9 тысяч тонн удобрений на сумму более 230 миллионов рублей. Пермский край входит в пятерку регионов по объемам реализации минеральных удобрений с региональных базисов на торгах СПбМТСБ. Начиная с 2019 года, со складов поставки, расположенных в Прикамье, через биржу было реализовано 8,8 тысячи тонн продукции. Из них 2,5 тысячи тонны было отгружено в прошлом году, а 5,7 тысячи тонн – в 2021 году", – говорится в сообщении.Губернатор обратил внимание на то, что сегодня власти края прорабатывают вопрос о выводе на биржевой рынок пермских сельхозпроизводителей. В частности, на уровне региона принято решение субсидировать производителей, понесших затраты на покупку минеральных удобрений, приобретенных на бирже. На эти цели на текущий год в региональном бюджете заложено порядка 175 миллионов рублей. По словам вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова, Пермский край – один из лидеров биржевой торговли не только минеральными удобрениями, но и другими видами товаров: нефтепродуктами, продукцией лесопромышленного комплекса, природным газом.Как уточняют в пресс-службе губернатора, начиная с 2018 года предприятия и организации Пермского края реализовали на бирже 1,187 миллиона тонн нефтепродуктов на 51,3 миллиарда рублей, 1,2 миллиарда кубометров газа на 4,2 миллиарда рублей. В 2017 году Пермский край вышел на биржевые торги лесоматериалами. С этого времени до 2020 года включительно было реализовано 378 тысяч кубометров продукции лесопромышленного комплекса.
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дмитрий махонин, спбмтсб, минеральные удобрения, пермь, пермский край, экономика

Пермские предприятия продали через биржу 12,9 тысячи тонн минудобрений

18:03 16.04.2021
 
© Фото : пресс-служба губернатораи правительства Пермского краяНа пленарном заседании Международной конференции "Минеральные удобрения" в Перми
На пленарном заседании Международной конференции Минеральные удобрения в Перми - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : пресс-служба губернатораи правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 16 апр – РИА Новости. Производители минеральных удобрений Пермского края с 2019 года продали через торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 12,9 тысячи тонн продукции, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу в Перми завершилась XIII Международная конференция "Минеральные удобрения". Организатором мероприятия выступила группа CREON Energy в партнерстве с СПбМТСБ и при поддержке правительства Пермского края.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил на конференции, что регион занимает лидирующие позиции в сфере производства минеральных удобрений. По его словам, ежегодно в регионе производится 20% калийных удобрений от всего мирового объема, а "с 2019 года предприятия Пермского края реализуют эту продукцию на бирже".
"За это время через торги было продано 12,9 тысяч тонн удобрений на сумму более 230 миллионов рублей. Пермский край входит в пятерку регионов по объемам реализации минеральных удобрений с региональных базисов на торгах СПбМТСБ. Начиная с 2019 года, со складов поставки, расположенных в Прикамье, через биржу было реализовано 8,8 тысячи тонн продукции. Из них 2,5 тысячи тонны было отгружено в прошлом году, а 5,7 тысячи тонн – в 2021 году", – говорится в сообщении.
Губернатор обратил внимание на то, что сегодня власти края прорабатывают вопрос о выводе на биржевой рынок пермских сельхозпроизводителей. В частности, на уровне региона принято решение субсидировать производителей, понесших затраты на покупку минеральных удобрений, приобретенных на бирже. На эти цели на текущий год в региональном бюджете заложено порядка 175 миллионов рублей.
"Мы предлагаем компенсировать аграриям порядка 30% затрат на покупку минеральных удобрений на бирже. Соответствующее решение нами уже принято. Рассчитываю, что в ближайшее время будет утвержден соответствующий порядок для выплаты субсидий. На первом этапе будем осуществлять это через прямые договоры, но со следующего года планируем доработать всех необходимые механизмы", – пояснил Махонин.
По словам вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова, Пермский край – один из лидеров биржевой торговли не только минеральными удобрениями, но и другими видами товаров: нефтепродуктами, продукцией лесопромышленного комплекса, природным газом.
Как уточняют в пресс-службе губернатора, начиная с 2018 года предприятия и организации Пермского края реализовали на бирже 1,187 миллиона тонн нефтепродуктов на 51,3 миллиарда рублей, 1,2 миллиарда кубометров газа на 4,2 миллиарда рублей.
В 2017 году Пермский край вышел на биржевые торги лесоматериалами. С этого времени до 2020 года включительно было реализовано 378 тысяч кубометров продукции лесопромышленного комплекса.
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Дмитрий МахонинСПбМТСБМинеральные удобренияПермьПермский крайЭкономика
 
 
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