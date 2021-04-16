Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/uchenye-1728551717.html
Новосибирские ученые изобрели "беспохмельную" водку
Новосибирские ученые изобрели "беспохмельную" водку
Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:22
2021-04-16T13:14
новосибирск
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2a7de926bdd5df6639e28b97bd5cf81f.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов метода, председатель совета директоров компании "Доминанта" Николай Баранов.Патент изобретателям выдали в марте. Как следует из документов, новый способ позволяет на 18-20 процентов снизить токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта и на 20-33 процента уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости. Баранов пояснил, что он и его коллеги уже давно занимаются изучением ягеля.Оказалось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки: его вводят в сорокаградусную водно-этанольную в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробовали на крысах.Но речь пока идет только о лабораторных исследованиях, отметил Баранов."От лабораторного образца до чего-то серьезного — большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", — сказал изобретатель.Он добавил, что беспохмельной водки все же не бывает: прием алкоголя — это в любом случае отравление организма. Но люди все равно пьют спиртное, поэтому специалисты продолжают разрабатывать уменьшающие токсичность компоненты.Но, по словам Баранова, ему и его коллегам более интересны другие связанные с ягелем вещи, например коррекция сахарного диабета.
https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html
https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f8a83161ea59603928f7f0578d484c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, наука, общество

Новосибирские ученые изобрели "беспохмельную" водку

12:22 16.04.2021 (обновлено: 13:14 16.04.2021)
 
© Depositphotos / serezniyДевушка в офисе после праздника
Девушка в офисе после праздника - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Depositphotos / serezniy
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов метода, председатель совета директоров компании "Доминанта" Николай Баранов.
Патент изобретателям выдали в марте. Как следует из документов, новый способ позволяет на 18-20 процентов снизить токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта и на 20-33 процента уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:04
В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете
Баранов пояснил, что он и его коллеги уже давно занимаются изучением ягеля.

"Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений", — рассказал ученый.

Оказалось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки: его вводят в сорокаградусную водно-этанольную в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробовали на крысах.
Но речь пока идет только о лабораторных исследованиях, отметил Баранов.
"От лабораторного образца до чего-то серьезного — большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", — сказал изобретатель.
Он добавил, что беспохмельной водки все же не бывает: прием алкоголя — это в любом случае отравление организма. Но люди все равно пьют спиртное, поэтому специалисты продолжают разрабатывать уменьшающие токсичность компоненты.
Но, по словам Баранова, ему и его коллегам более интересны другие связанные с ягелем вещи, например коррекция сахарного диабета.
Кошка и стакан с пивом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Наука
Пьет и не пьянеет. Ученые выяснили, кто легче всего переносит алкоголь
 
НовосибирскНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния