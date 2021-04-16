https://ria.ru/20210416/uchenye-1728551717.html

Новосибирские ученые изобрели "беспохмельную" водку

Новосибирские ученые изобрели "беспохмельную" водку

Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:22

2021-04-16T12:22

2021-04-16T13:14

новосибирск

наука

общество

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НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов метода, председатель совета директоров компании "Доминанта" Николай Баранов.Патент изобретателям выдали в марте. Как следует из документов, новый способ позволяет на 18-20 процентов снизить токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта и на 20-33 процента уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости. Баранов пояснил, что он и его коллеги уже давно занимаются изучением ягеля.Оказалось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки: его вводят в сорокаградусную водно-этанольную в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробовали на крысах.Но речь пока идет только о лабораторных исследованиях, отметил Баранов."От лабораторного образца до чего-то серьезного — большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", — сказал изобретатель.Он добавил, что беспохмельной водки все же не бывает: прием алкоголя — это в любом случае отравление организма. Но люди все равно пьют спиртное, поэтому специалисты продолжают разрабатывать уменьшающие токсичность компоненты.Но, по словам Баранова, ему и его коллегам более интересны другие связанные с ягелем вещи, например коррекция сахарного диабета.

https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, наука, общество